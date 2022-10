Kreisklasse C3 Karlsruhe - 09. Spieltag - Sonntag, 23. Oktober 2022

Im achten Saisonspiel traf die Zweite auf den Tabellennachbarn aus Forchheim. Bereits in der siebten Minute konnte Hurst nach einer guten Balleroberung im Mittelfeld einen Pass auf Oberst. Oberst fand links im Strafraum Dohm, der den Ball gut gegen den Verteidiger behauptete und dadurch quer zurück auf Gomez ablegte. Gomez nahm Maß und seine Schuss landete zum 1:0 im Torwinkel. Nach einer Viertelstunde gelang Hurst wieder ein raumüberbrückender Pass auf Gomez. Dieser nahm mit einer geschickten Drehung etwas Tempo aus der Aktion, spielte dadurch einen guten Schnittstellenpass auf Oberst, der aber schlussendlich den Abschluss in das kurze Eck nicht verwandeln konnte. In einem intensiven Spiel ging es für die Zweite mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit.

Es dauerte zehn Minuten bist zur ersten Chance für die Zweite. Lovric setzte sich gute auf der rechten Außenbahn durch, konnte den Ball zwar gut diagonal vor das Tor der Gastgeber bringen, aber Gomez bekam nicht genügend Druck hinter den Abschluss. In der 60. Minute konnte Frank den Pass aus der eigenen Abwehrreihe gut verarbeiten. Sein halbhoher diagonaler Ball über die Abwehrkette der Freiturner, konnte Lovric mit einer herausragenden Brustannahme in den Lauf verarbeiten. Der anschließende Abschluss ins lange Eck der höhte den Spielstand auf 2:0. Sechs Minuten später und somit die restliche Spielzeit musste man mit 9 Feldspieler überstehen, da sich Gomez die Gelb-Rote-Karte abhohlte. Nach dem eine Eckball der FT entschärft werden konnte, schlug Vögele mit einem sehr guten Abschlag den Ball über alle Spieler hinweg auf Lovric, dieser konnte noch einen Verteidiger ausspielen und schob am Torhüter vorbei in das kurze Eck und stellte somit den Endstand von 3:0 her.