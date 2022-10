Kreisklasse C3 Karlsruhe - 08. Spieltag - Sonntag, 09. Oktober 2022

SV Hohenwettersbach - SpG Berghausen/Wöschbach II

2:0 (0:0)

Mannschaftsaufstellung:

Fabian Vögele – Luc Preuß, Florian Hurst, Johannes Lorenz, Marc Preuß – Marcel Reinhardt, Fabian Gengel, Sascha Hort, Pooya Guodarzi – Danijel Lovric, Bastian Dohm – David Pastor-Gomez, Matthias Wallner, Andreas Becker, Marco Pennella

Zum sechsten Saisonspiel reiste am auf das Sportgelände des SV Hohenwettersbach. Gleich zu Beginn haben die Hausherren den Ton an. In der ersten halben Stunde konnte man dank guter Verteidigungsarbeit und eines starken Vögeles alle Angriffe abwehren. Das 0:0 könnte man mit in die Zweite Halbzeit nehmen.