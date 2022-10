Kreisklasse C3 Karlsruhe - 06. Spieltag - Donnerstag, 06.

Im ersten Nachholspiel der Saison empfing man die Gäste der ESG Frankonia II. Bereits in der sechsten Minute tankte sich Markopoulos über rechts gegen zwei Spieler der ESG durch. Sein anschließender Abschluss konnte er zum 1:0 im langen Eck versenken. In Minute 18 eroberte Reinhard mit einer starken Zweikampfführung den Ball und passt auf Müller. Müller sah die Schnittstelle in der Gästeabwehr und bediente Nagel. Dieser dribbelte auf den Torhüter zu und schon rechts vorbei zum 2:0 ein. Nach 30 Minuten gelang der ESG einen Angriff über links auszuspielen. Der im 16er quergelegte Pass konnte von der ESG problemlos zum 2:1 verwerten werden. Kurz vor der Pause konnte man das Zentrum gut gespielten. Die Passstafette endete bei Müller, der aus 10 m zur 3:1-Führung einschob.

In der 55. Minute leitete abermals Müller mit einem Pass auf Nagel den Angriff ein. Nagel wurde zwar nach außen abgedrängt, behielt jedoch die Übersicht legte quer auf Markopoulos, der mit seinem Abschluss auf 4:1 erhöhte. In der 70 wurde es nach einer Ecke von Frankonia gefährlich, letztendlich konnte man jedoch in höchster Not klären. Zwölf Minuten vor Schluss hätte man auf 5:2 erhöhen können, aber zuerst scheiterte Nagel am Torhüter der Gäste. Der anschließende Nachschuss von Markopoulos konnte er auch entschärfen. Den Schlusspunkt hatte jedoch Frankonia. Durch einen Konter, den die Zweite nicht aufhalten konnte kassierte man noch das 4:2.