Kreisklasse A FC Vikt.Berghausen- SpG Burbach/Pfaffenrot 0:0

FC: Reichenbacher, Maurice Kleine-Beek, Kurtolli, Kremer, Müller, Marcel Kleine-Beek, Neff, Kaven, Tchagba, Gassama, Endres

Ersatzbank: Ernst, Lazar, Nagel, Recupero, Niederle

Unentschieden zwischen Berghausen und der SpG

Zum 13.Spieltag in der A-Klasse Staffel 02 empfing die Viktoria die Spielgemeinschaft aus Burbach und Pfaffenrot im Trauer-Hilfe-Stier Stadion zu Berghausen.

Obwohl die Viktoria auf dem Papier der klare Favorit war, kam die Mannschaft von Coach Gregor Hellmann gegen den SpG Burbach/Pfaffenrot nicht über ein 0:0-Remis hinaus. Direkt in den ersten Minuten setzten sich die Berghausener spielerisch durch. Dies führte zu einigen Chancen Seite der Berghausener, die man leider nicht reinmachte. Zum Beispiel verpasste Endres knapp den Ball nach eine sehr gute Reingabe von Marcel Kleine-Beek sowie Gassama der nach einem Kopfball die Latte trifft. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den FC Viktoria Berghausen und der Spielgemeinschaft ohne Torerfolg in die Kabinen.

Auch in der zweiten Hälfte setzte sich die Viktoria spielerisch durch mit viel Ballbesitzt, gutes Gegenpressing und einer hohen Laufbereitschaft. Mit einem Doppelwechsel in der 54. wollte der FC Viktoria Berghausen frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Gregor Hellmann Adrijan Lazar und Fabio Recupero für Marcel Kleine-Beek und Tobias Neff auf den Platz. Vier Minuten später (58.) kam Ernst für Gassama. Danach kam es zu ein paar Aktionen z.B. traf Endres einmal den Pfosten nach einer Ecke. Trotzdem tat sich nichts Entscheidendes auf dem Feld, sodass es schlussendlich hieß: Tore Fehlanzeige!

Ausblick:

Sicherlich ist das Ergebnis für die Berghausener nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang mit 14 Punkten und setzt hiermit die ungeschlagene Serie fort mit 5 Spielen. Kommende Woche ist der FC zu Gast beim FV Spfr. Forchheim 2 die aktuell auf dem 11. Platzt sind mit 15 Punkten.