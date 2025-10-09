Kreisklasse A - der 9. Spieltag

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Topspiel Weisbach - Haßmersheim +++ Robern in Michelbach +++ Binau zu Hause gegen Schwarzach
Tabellenführer SC Weisbach ließ gegen Michelbach nichts anbrennen und stellte schon in der ersten Halbzeit die Zeichen auf Sieg. Nun kommt es zum Duell mit dem ärgsten Verfolger Spfr Haßmersheim, welche ebenfalls noch unbesiegt sind. Der Tabellenführer trägt sein "Heimspiel" an diesem Wochenende beim befreundeten SV Schollbrunn aus, der am Sonntag sein Oktoberfest feiert.
Verfolger SV Robern startet bereits am Samstag in Michelbach und möchte den Druck auf das Führungsduo natürlich hoch halten.
Im Tabellenkeller empfängt Aufsteiger SV Mörtelstein den FSV Waldbrunn II und die SG WaKa lädt die SV Neunkirchen II zum Duell.