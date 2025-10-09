 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
– Foto: Beatrice Geier

Kreisklasse A - der 9. Spieltag

Spieltagsvorschau

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse A
SV Robern
Schwarzach
Aglasterh.
Haßmersheim

Topspiel Weisbach - Haßmersheim +++ Robern in Michelbach +++ Binau zu Hause gegen Schwarzach

Tabellenführer SC Weisbach ließ gegen Michelbach nichts anbrennen und stellte schon in der ersten Halbzeit die Zeichen auf Sieg. Nun kommt es zum Duell mit dem ärgsten Verfolger Spfr Haßmersheim, welche ebenfalls noch unbesiegt sind. Der Tabellenführer trägt sein "Heimspiel" an diesem Wochenende beim befreundeten SV Schollbrunn aus, der am Sonntag sein Oktoberfest feiert.

Verfolger SV Robern startet bereits am Samstag in Michelbach und möchte den Druck auf das Führungsduo natürlich hoch halten.

Im Tabellenkeller empfängt Aufsteiger SV Mörtelstein den FSV Waldbrunn II und die SG WaKa lädt die SV Neunkirchen II zum Duell.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Binau
FC BinauFC Binau
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
15:00

Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
SV Robern
SV RobernSV Robern
16:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
15:00

Aufrufe: 09.10.2025, 20:55 Uhr
SMDAutor