Kreisklasse A - der 9. Spieltag

Tabellenführer SC Weisbach ließ gegen Michelbach nichts anbrennen und stellte schon in der ersten Halbzeit die Zeichen auf Sieg. Nun kommt es zum Duell mit dem ärgsten Verfolger Spfr Haßmersheim, welche ebenfalls noch unbesiegt sind. Der Tabellenführer trägt sein "Heimspiel" an diesem Wochenende beim befreundeten SV Schollbrunn aus, der am Sonntag sein Oktoberfest feiert.

Verfolger SV Robern startet bereits am Samstag in Michelbach und möchte den Druck auf das Führungsduo natürlich hoch halten.

Im Tabellenkeller empfängt Aufsteiger SV Mörtelstein den FSV Waldbrunn II und die SG WaKa lädt die SV Neunkirchen II zum Duell.