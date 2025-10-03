 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Michael Steck

Kreisklasse A - der 8. Spieltag

Spieltagsvorschau

Weisbach entscheidet Topspiel für sich +++ Auch Haßmersheim weiterhin ohne Niederlage +++ WaKa vor schwerem Gang nach Robern

Ohne ihren Toptorjäger M. Cabraja musste sich der SV Robern dem neuen Tabellenführer aus Weisbach knapp mit 0:1 geschlagen geben. Am Wochenende wird die Aufgabe um einiges leichter, denn man erwartet die noch sieglose SG WaKa bei sich zu Hause.

Der SC Weisbach profitierte bei seinem Sprung an die Spitze vom Unentschieden der Sportfreunde Haßmersheim gegen Aglasterhausen. Beide Topteams bleiben aber ungeschlagen und führen die Tabelle mit 19 bzw 17 Punkten an.

Erster Verfolger ist der FC Binau, der am Wochenende in Aglasterhausen antritt und durch den Punktgewinn der Viktoria gegen Haßmersheim gewarnt sein dürfte.

Zum Kellerduell lädt die SV Schefflenz den SV Mörtelstein.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Robern
SV Robern
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental I
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Neckarburken
SV Neckarburken
VfB Allfeld
VfB Allfeld
16:00

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
SV Neunkirchen
SV Neunkirchen
SV Wagenschwend
SV Wagenschwend
13:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SC Weisbach
SC Weisbach
SV Union Michelbach
SV Union Michelbach
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Schwarzach
TSV Schwarzach
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde Haßmersheim
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria Aglasterhausen
FC Binau
FC Binau
15:00

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn
SV Zwingenberg
SV Zwingenberg
13:15

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
SV Schefflenz
SV Schefflenz
SV Mörtelstein
SV Mörtelstein
13:15

