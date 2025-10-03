Kreisklasse A - der 8. Spieltag

Weisbach entscheidet Topspiel für sich +++ Auch Haßmersheim weiterhin ohne Niederlage +++ WaKa vor schwerem Gang nach Robern

Ohne ihren Toptorjäger M. Cabraja musste sich der SV Robern dem neuen Tabellenführer aus Weisbach knapp mit 0:1 geschlagen geben. Am Wochenende wird die Aufgabe um einiges leichter, denn man erwartet die noch sieglose SG WaKa bei sich zu Hause.

Der SC Weisbach profitierte bei seinem Sprung an die Spitze vom Unentschieden der Sportfreunde Haßmersheim gegen Aglasterhausen. Beide Topteams bleiben aber ungeschlagen und führen die Tabelle mit 19 bzw 17 Punkten an.