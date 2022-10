Kreisklasse A - der 8. Spieltag Spieltagsvorschau

Auch der FC Asbach konnte den SV Sattelbach nicht stoppen und so reihte sich der siebte Sieg im siebten Spiel ein. Nun folgt das Duell mit dem letztjährigen Konkurrenten Spfr Hassmersheim, die in diesem Jahr nicht ganz so stark unterwegs sind wie noch in der Vorsaison.

Der TSV Sulzbach konnte nach seiner mini Niederlagenserie auch wieder in die Erfolgsspur einbiegen und macht sich nun wieder auf die Verfolgung der beiden Spitzenteams aus Sattelbach und Neckarzimmern. Überragender Akteur beim 6:3 Sieg gegen den FSV Waldbrunn II war L. Buccella, der alle Tore für den TSV beisteuerte.

Der FC Limbach, der momentan Platz 3 belegt ist dieses Wochenende zum Zuschauen verdammt.