Kreisklasse A - der 7. Spieltag

Nach mittlerweile 6 absolvierten Spielen steht das Duo Spfr Haßmersheim und SC Weisbach ungeschlagen an der Tabellenspitze. Doch ganz weiß ist die Weste nicht mehr, denn beide Teams mussten schon einmal die Punkte teilen. Ihnen dicht auf den Fersen ist der SV Robern, welcher letzte Woche einen viel umjubelten Derbysieg gegen Wagenschwend feierte.

Wie erwartet kann Roberns Spielertrainer M. Cabraja dieser Saison seinen Stempel aufdrücken. Mit 11 Toren nach 6 Spielen strebt er einen neuen Rekord an und bringt sein Team dadurch automatisch auf den Weg zurück in die Kreisliga.