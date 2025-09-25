 2025-09-23T12:48:49.527Z

Kreisklasse A - der 7. Spieltag

Kreisklasse A
SV Robern
Schwarzach
Aglasterh.
Haßmersheim

Haßmersheim und Weisbach weiterhin ungeschlagen +++ Neckarburken gewinnt Nachholspiel gegen Zwingenberg +++ Derby beim SV Michelbach

Nach mittlerweile 6 absolvierten Spielen steht das Duo Spfr Haßmersheim und SC Weisbach ungeschlagen an der Tabellenspitze. Doch ganz weiß ist die Weste nicht mehr, denn beide Teams mussten schon einmal die Punkte teilen. Ihnen dicht auf den Fersen ist der SV Robern, welcher letzte Woche einen viel umjubelten Derbysieg gegen Wagenschwend feierte.

Wie erwartet kann Roberns Spielertrainer M. Cabraja dieser Saison seinen Stempel aufdrücken. Mit 11 Toren nach 6 Spielen strebt er einen neuen Rekord an und bringt sein Team dadurch automatisch auf den Weg zurück in die Kreisliga.

Ebenfalls positiv tat sich Neckarburkens Spielertrainer T. Insel unter der Woche hervor, der mit einem Doppelpack gegen Zwingenberg sein Team auf die Siegerstraße brachte.

Einige Zuschauer werden am Sonntag in Michelbach erwartet, wo auf dem heimischen Bollenberg der Nachbar aus Schwarzach erwartet wird.

Das Topspiel dieses Wochenendes findet aber beim SC Weisbach statt, der als Tabellendritter den Tabellenzweiten aus Robern empfängt.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Binau
FC Binau
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn II
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Viktoria Aglasterhausen
Aglasterh.
Sportfreunde Haßmersheim
Haßmersheim
16:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Union Michelbach
Michelbach
TSV Schwarzach
Schwarzach
15:00

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SC Weisbach
SC Weisbach
SV Robern
SV Robern
15:15

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Wagenschwend
Wagenschwend
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental I
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Allfeld
VfB Allfeld
SV Neunkirchen
Neunkirchen II
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Neckarburken
Neckarburken
SV Mörtelstein
Mörtelstein
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Zwingenberg
Zwingenberg
SV Schefflenz
Schefflenz II
15:00
