 2025-09-18T06:43:20.841Z

Ligavorschau
– Foto: Michael Steck

Kreisklasse A - der 6. Spieltag

Spieltagsvorschau

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse A
SV Robern
Schwarzach
Aglasterh.
Haßmersheim

Haßmersheim überrollt Schefflenz +++ Derby Robern - Wagenschwend +++ Topspiel Schwarzach - Weisbach

Das Topspiel des Wochenendes steigt in Schwarzach, wo die heimische Badenia als Tabellenvierter den Tabellenzweiten aus Weisbach empfängt. Die Weisbacher sind noch ohne Niederlage und rechnen sich natürlich auch beim Kreisliga-Absteiger etwas aus.

Der Tabellenführer aus Haßmersheim ist das zweite Team, welches noch ohne Niederlage da steht. Am Sonntag geht es nach Waldbrunn, wo man gegen die zweite Mannschaft des FSV antritt. Dort soll das Duo M. Kadioglu und M. Popalzay wieder knipsen - momentan haben beide zusammen 10 Treffer erzielt.

Topstürmer M. Cabraja hat diese Marke in Eigenregie bereits erreicht und führt sein Team des SV Robern auf Platz 3. Am Wochenende empfängt man den Nachbarn aus Wagenschwend zum Derby. Will man am Spitzenduo dran bleiben, dann muss auch am Freitag wieder ein gelb-schwarzer Wirbelwind entfacht werden.

Noch gänzlich ohne Punkt steht die SG WaKa da. Am Sonntag empfängt man den VfB Allfeld zum Kellerduell.

Morgen, 17:15 Uhr
SV Robern
SV RobernSV Robern
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
17:15

Mi., 24.09.2025, 19:00 Uhr
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
19:00

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
13:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
15:00

So., 21.09.2025, 12:45 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
12:45

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
FC Binau
FC BinauFC Binau
13:15

Aufrufe: 018.9.2025, 20:55 Uhr
SMDAutor