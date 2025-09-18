Kreisklasse A - der 6. Spieltag

Das Topspiel des Wochenendes steigt in Schwarzach, wo die heimische Badenia als Tabellenvierter den Tabellenzweiten aus Weisbach empfängt. Die Weisbacher sind noch ohne Niederlage und rechnen sich natürlich auch beim Kreisliga-Absteiger etwas aus.

Der Tabellenführer aus Haßmersheim ist das zweite Team, welches noch ohne Niederlage da steht. Am Sonntag geht es nach Waldbrunn, wo man gegen die zweite Mannschaft des FSV antritt. Dort soll das Duo M. Kadioglu und M. Popalzay wieder knipsen - momentan haben beide zusammen 10 Treffer erzielt.

Topstürmer M. Cabraja hat diese Marke in Eigenregie bereits erreicht und führt sein Team des SV Robern auf Platz 3. Am Wochenende empfängt man den Nachbarn aus Wagenschwend zum Derby. Will man am Spitzenduo dran bleiben, dann muss auch am Freitag wieder ein gelb-schwarzer Wirbelwind entfacht werden.

Noch gänzlich ohne Punkt steht die SG WaKa da. Am Sonntag empfängt man den VfB Allfeld zum Kellerduell.