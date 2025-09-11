 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
Kreisklasse A - der 5. Spieltag

Kreisklasse A
SV Robern
Schwarzach
Aglasterh.
Haßmersheim

Verfolgerduell TSV Schwarzach - SV Robern +++ 5er Pack von Roberns Spielertrainer +++ WaKa und Neckarburken noch punktlos

Mit 8:0 überrollte der SV Robern letzte Woche den VfB Allfeld. 5facher Torschütze war dabei Spielertrainer M. Cabraja. Durch diesen Kantersieg schob sich der SVR auf Platz 4 und reist nun zum TSV Schwarzach, welcher den dritten Rang belegt. In der zurückliegenden Kreisliga Saison endete das Hinspiel unentschieden, das Rückspiel im Mai gewann der SV Robern.

Am anderen Ende der Tabelle erhoffen sich die SG WaKa gegen Mörtelstein und der SV Neckarburken gegen den FC Binau die ersten Punkte der Saison.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Binau
FC Binau
SV Neckarburken
SV Neckarburken
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde Haßmersheim
SV Schefflenz
SV Schefflenz
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Union Michelbach
SV Union Michelbach
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn II
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SC Weisbach
SC Weisbach
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria Aglasterhausen
15:00

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Schwarzach
TSV Schwarzach
SV Robern
SV Robern
18:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Allfeld
VfB Allfeld
SV Wagenschwend
SV Wagenschwend
15:00

Sa., 13.09.2025, 16:00 Uhr
SV Mörtelstein
SV Mörtelstein
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental I
16:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Zwingenberg
SV Zwingenberg
SV Neunkirchen
SV Neunkirchen
15:00

