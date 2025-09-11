Kreisklasse A - der 5. Spieltag

Verfolgerduell TSV Schwarzach - SV Robern +++ 5er Pack von Roberns Spielertrainer +++ WaKa und Neckarburken noch punktlos

Mit 8:0 überrollte der SV Robern letzte Woche den VfB Allfeld. 5facher Torschütze war dabei Spielertrainer M. Cabraja. Durch diesen Kantersieg schob sich der SVR auf Platz 4 und reist nun zum TSV Schwarzach, welcher den dritten Rang belegt. In der zurückliegenden Kreisliga Saison endete das Hinspiel unentschieden, das Rückspiel im Mai gewann der SV Robern.

Am anderen Ende der Tabelle erhoffen sich die SG WaKa gegen Mörtelstein und der SV Neckarburken gegen den FC Binau die ersten Punkte der Saison.