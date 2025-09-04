Kreisklasse A - der 4. Spieltag

Noch 5 Teams mit weißer Weste +++ WaKa musste bereits ein Spiel auf Grund "Spielermangels" absagen +++ Derbytime in Aglasterhausen

Nach 3 absolvierten Spieltagen haben der SV Michelbach, die Sportfreunde Haßmersheim, der FC Binau, der SC Weisbach und der SV Aglasterhausen noch keine Punkte abgegeben und nehmen die ersten 5 Tabellenplätze ein.

Da keines der Teams gegeneinander spielt, kann sich diese Situation auch nach dem vierten Spieltag noch so darstellen.