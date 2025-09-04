Kreisklasse A - der 4. Spieltag

Noch 5 Teams mit weißer Weste +++ WaKa musste bereits ein Spiel auf Grund "Spielermangels" absagen +++ Derbytime in Aglasterhausen
Nach 3 absolvierten Spieltagen haben der SV Michelbach, die Sportfreunde Haßmersheim, der FC Binau, der SC Weisbach und der SV Aglasterhausen noch keine Punkte abgegeben und nehmen die ersten 5 Tabellenplätze ein.
Da keines der Teams gegeneinander spielt, kann sich diese Situation auch nach dem vierten Spieltag noch so darstellen.
Der SV Michelbach reist zum Aufsteiger nach Schefflenz und ist guter Dinge, die weiße Weste zu behalten. Dir Sportfreunde aus Haßmersheim treten beim momentanen Tabellenschlußlicht SV Neckarburken an, bei dem das neue Trainerduo noch nach dem richtigen Rezept sucht. Der FC Binau empfängt zu Hause die Zweitvertretung des SV Neunkirchen, welche bislang noch komplett sieglos ist. Der SC Weisbach bekommt es mit dem Nachbarn aus Waldbrunn zu tun, bei dem er das Vorspiel für die Landesligabegegnung bestreitet. Die Viktoria aus Aglasterhausen freut sich auf das Derby gegen den TSV Schwarzach, welches es seit Jahren nicht mehr gab.