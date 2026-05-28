 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Kreisklasse A - der 30. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Gestern, 19:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Hafner

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Kreisklasse A
SV Robern
Haßmersheim
SC Weisbach

Urteil des Spiels Robern-Haßmersheim immer noch ausstehend +++ Absteiger stehen fest +++ Mörtelstein nur noch mit theoretischer Chance auf den Klassenerhalt

Kann der SC Weisbach am Samstag die Meisterschaft feiern - oder gibt es so ein unsägliches Szenario wie bei den VAR Entscheidungen im Profisport ? Das Urteil in der abgebrochenen Partie SV Robern - Spfr Haßmersheim ist lt DFB Portal immer noch nicht gesprochen, und somit ist unklar, ob Haßmersheim mit 70 oder 73 Punkten in den letzten Spieltag geht. Unter diesen Umständen müsste jede Meisterfeierlichkeit nach Auswertung der BadFV Entscheidungen zurückgenommen werden und die Biere wieder zurückgestellt werden .......

Soweit wird es nicht kommen ! Haßmersheim und Weisbach dürfen den Aufstieg begießen und vielleicht haben die Herren in Karlsruhe bzw Durlach doch noch ein Einsehen und schaffen noch vor Anpfiff des letzten Spieltags Klarheit, wer nun als Meister und wer als Vizemeister über die Ziellinie geht.

Am Ende des Feldes werden die SV Schefflenz II und der VfB Allfeld den Gang in die B-Klasse gehen. Das Relegationsspiel wird aller Voraussicht nach der SV Mörtelstein bestreiten, denn die 3 Punkte und 8 Tore Vorsprung wird sich die SG Waldmühlbach-Katzental nicht mehr nehmen lassen.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
FC Binau
FC BinauFC Binau
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
16:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Robern
SV RobernSV Robern
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
16:00