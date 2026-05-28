Kreisklasse A - der 30. Spieltag

– Foto: Christian Hafner

Urteil des Spiels Robern-Haßmersheim immer noch ausstehend +++ Absteiger stehen fest +++ Mörtelstein nur noch mit theoretischer Chance auf den Klassenerhalt

Kann der SC Weisbach am Samstag die Meisterschaft feiern - oder gibt es so ein unsägliches Szenario wie bei den VAR Entscheidungen im Profisport ? Das Urteil in der abgebrochenen Partie SV Robern - Spfr Haßmersheim ist lt DFB Portal immer noch nicht gesprochen, und somit ist unklar, ob Haßmersheim mit 70 oder 73 Punkten in den letzten Spieltag geht. Unter diesen Umständen müsste jede Meisterfeierlichkeit nach Auswertung der BadFV Entscheidungen zurückgenommen werden und die Biere wieder zurückgestellt werden .......

Soweit wird es nicht kommen ! Haßmersheim und Weisbach dürfen den Aufstieg begießen und vielleicht haben die Herren in Karlsruhe bzw Durlach doch noch ein Einsehen und schaffen noch vor Anpfiff des letzten Spieltags Klarheit, wer nun als Meister und wer als Vizemeister über die Ziellinie geht.