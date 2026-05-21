Kreisklasse A - der 29. Spieltag

Haßmersheim und Weisbach sind durch +++ Robern mit besten Chancen auf die Relegation +++ Auch die fixen Absteiger stehen fest
Glückwunsch nach Haßmersheim und Weisbach. Beide Teams werden nächste Runde in der Kreisliga dem runden Leder nachjagen, denn sie sind nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen. Die Meisterschaftsfrage ist hingegen noch ausstehend.
Auf Platz 3 rangiert der SV Robern, mit 5 Punkten Vorsprung vor dem SV Zwingenberg. Bei noch 2 ausstehenden Spielen kann man sich im Lager der Gelb-Schwarzen schon einmal auf eine Verlängerung der Saison einstellen.
Gleiche Situation am Tabellenende. Die zwei Absteiger stehen mit der SV Schefflenz II und dem VfB Allfeld bereits fest. Im Kampf um den Relegationsplatz hat sich die SG Waldmühlbach-Katzental einen 5 Punkte Vorsprung erarbeitet. Konkurrent SV Mörtelstein hat in diesem Duell die letzte Patrone gezogen und sich vor den letzten drei Saisonspielen von Aufstiegstrainer Toni Iannello getrennt.