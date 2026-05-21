Kreisklasse A - der 29. Spieltag

– Foto: Beatrice Geier

Haßmersheim und Weisbach sind durch +++ Robern mit besten Chancen auf die Relegation +++ Auch die fixen Absteiger stehen fest

Glückwunsch nach Haßmersheim und Weisbach. Beide Teams werden nächste Runde in der Kreisliga dem runden Leder nachjagen, denn sie sind nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen. Die Meisterschaftsfrage ist hingegen noch ausstehend.

Auf Platz 3 rangiert der SV Robern, mit 5 Punkten Vorsprung vor dem SV Zwingenberg. Bei noch 2 ausstehenden Spielen kann man sich im Lager der Gelb-Schwarzen schon einmal auf eine Verlängerung der Saison einstellen.