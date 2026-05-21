 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Kreisklasse A - der 29. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Beatrice Geier

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Kreisklasse A
Antonio Iannello
Antonio Iannello

Haßmersheim und Weisbach sind durch +++ Robern mit besten Chancen auf die Relegation +++ Auch die fixen Absteiger stehen fest

Glückwunsch nach Haßmersheim und Weisbach. Beide Teams werden nächste Runde in der Kreisliga dem runden Leder nachjagen, denn sie sind nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen. Die Meisterschaftsfrage ist hingegen noch ausstehend.

Auf Platz 3 rangiert der SV Robern, mit 5 Punkten Vorsprung vor dem SV Zwingenberg. Bei noch 2 ausstehenden Spielen kann man sich im Lager der Gelb-Schwarzen schon einmal auf eine Verlängerung der Saison einstellen.

Gleiche Situation am Tabellenende. Die zwei Absteiger stehen mit der SV Schefflenz II und dem VfB Allfeld bereits fest. Im Kampf um den Relegationsplatz hat sich die SG Waldmühlbach-Katzental einen 5 Punkte Vorsprung erarbeitet. Konkurrent SV Mörtelstein hat in diesem Duell die letzte Patrone gezogen und sich vor den letzten drei Saisonspielen von Aufstiegstrainer Toni Iannello getrennt.

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
FC Binau
FC BinauFC Binau
SV Robern
SV RobernSV Robern
15:00

Sa., 23.05.2026, 14:00 Uhr
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
14:00

Mo., 25.05.2026, 14:30 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
14:30

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
15:00

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
15:00

Sa., 23.05.2026, 17:00 Uhr
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
17:00

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
15:00

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
15:00