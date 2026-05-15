Kreisklasse A - der 28. Spieltag

– Foto: Christian Hafner

Alle Augen waren letzte Woche auf das Duell Haßmersheim gegen Robern gerichtet - und im diesem Fokus spielten sich leider unschöne Szenen ab. Nach einer Tätlichkeit eines Haßmersheimer Akteurs kam es erst zu Tumulten und im Anschluß daran zur Weigerung des SV Robern, das Spiel unter diesen Umständen fortzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 4:0 für den Tabellenführer, weshalb eine Eskalation dieser Art noch unverständlicher erscheint. Das letzte Wort hat nun das Sportgericht, aber auch ungeachtet dieses Urteils können die Sportfreunde nun gegen Binau den Aufstieg perfekt machen.

Beim SC Doppelpack Weisbach hat man das Ziel Aufstieg so gut wie erreicht - endgültig will man nun den Deckel in Mörtelstein drauf machen, der selbst noch um den Relegationsplatz nach unten kämpft.