Kreisklasse A - der 28. Spieltag

Topspiel Robern - Haßmersheim mit Nachspiel am grünen Tisch +++ Weisbach übernimmt die Tabellenführung +++ Allfeld steht als Absteiger fest
Alle Augen waren letzte Woche auf das Duell Haßmersheim gegen Robern gerichtet - und im diesem Fokus spielten sich leider unschöne Szenen ab. Nach einer Tätlichkeit eines Haßmersheimer Akteurs kam es erst zu Tumulten und im Anschluß daran zur Weigerung des SV Robern, das Spiel unter diesen Umständen fortzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 4:0 für den Tabellenführer, weshalb eine Eskalation dieser Art noch unverständlicher erscheint. Das letzte Wort hat nun das Sportgericht, aber auch ungeachtet dieses Urteils können die Sportfreunde nun gegen Binau den Aufstieg perfekt machen.
Beim SC Doppelpack Weisbach hat man das Ziel Aufstieg so gut wie erreicht - endgültig will man nun den Deckel in Mörtelstein drauf machen, der selbst noch um den Relegationsplatz nach unten kämpft.
Diesen Kampf hat der SV Neckarburken so gut wie gewonnen, denn das Team um das Trainergespann Wilhelm/Insel hat in 2026 einen Lauf und sich mit dem letztwöchigen 7:0 gegen Neunkirchen endgültig aus der Gefahrenzone geschossen.
Abgestiegen ist dagegen der VfB Allfeld. Bei noch 3 ausstehenden Begegnungen beträgt der Abstand zum Relegationsplatz nun 12 Punkte.