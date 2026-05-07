 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Kreisklasse A - der 27. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Hafner

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Kreisklasse A
Florian Helm
Florian Helm
Thomas Braun
Thomas Braun
Marko Cabraja
Marko Cabraja

Sportfreunden geht die Luft aus +++ Topspiel No1 in Robern +++ Topspiel No2 in Weisbach

Die Spielplanplaner meinen es gut mit den Fans der A-Klasse, denn an diesem Wochenende sind die Top 4 unter sich. Schade nur, dass beide Spiele parallel am Samstag stattfinden - so muß sich der neutrale Zuschauer entscheiden, ob er dem Auftritt des Tabellenführers aus Haßmersheim in Robern beiwohnt, oder ein paar Kilometer weiter in Weisbach vorbeischaut, wo sich der SCW den Verfolger aus Zwingenberg vom Hals halten will.

Haßmersheim hat momentan etwas Ladehemmung, denn in den vergangenen 180 Minuten fand der Ball nicht den Weg ins Tor, so daß der Verfolger aus Weisbach bis auf 2 Punkte heranrücken konnte. Anders hingegen der kommende Gegner aus Robern. Die Throm Elf feierte am letzten Spieltag einen 8:0 Auswärtssieg in Neunkirchen - 4 Tore steuerte Co-Trainer M. Cabraja bei.

Der Tabellenzweite SC Weisbach lies in Binau nichts anbrennen. Nach 90 Minuten stand es 4:0 für die Odenwälder, bei denen Spielertrainer seinen zweiten Doppelpack in Folge schnürte. Gelingt gegen den SV Zwingenberg der dritte Streich ? Auf jeden Fall wird es bis zum Ende der Saison ein enges Rennen zwischen den beiden spielenden Coaches im Kampf um die Torjägerkanone, bei dem auch noch Schwarzachs T.Braun ein Wörtchen mitreden will.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
FC Binau
FC BinauFC Binau
15:00

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
SV Robern
SV RobernSV Robern
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
16:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
15:00

So., 10.05.2026, 13:15 Uhr
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
13:15

So., 10.05.2026, 13:15 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
13:15

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
15:00

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
16:00