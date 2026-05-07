Kreisklasse A - der 27. Spieltag

– Foto: Christian Hafner

Die Spielplanplaner meinen es gut mit den Fans der A-Klasse, denn an diesem Wochenende sind die Top 4 unter sich. Schade nur, dass beide Spiele parallel am Samstag stattfinden - so muß sich der neutrale Zuschauer entscheiden, ob er dem Auftritt des Tabellenführers aus Haßmersheim in Robern beiwohnt, oder ein paar Kilometer weiter in Weisbach vorbeischaut, wo sich der SCW den Verfolger aus Zwingenberg vom Hals halten will.

Haßmersheim hat momentan etwas Ladehemmung, denn in den vergangenen 180 Minuten fand der Ball nicht den Weg ins Tor, so daß der Verfolger aus Weisbach bis auf 2 Punkte heranrücken konnte. Anders hingegen der kommende Gegner aus Robern. Die Throm Elf feierte am letzten Spieltag einen 8:0 Auswärtssieg in Neunkirchen - 4 Tore steuerte Co-Trainer M. Cabraja bei.