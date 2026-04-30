 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Kreisklasse A - der 26. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Gestern, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Hafner

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Kreisklasse A

Weisbach macht die Tabelle wieder spannend +++ WaKa mit dem nächsten Dreier im Abstiegskampf +++ Verfolgerduell in Zwingenberg

Das Spitzenspiel des letzten Spieltags wurde auf Seiten des SC Weisbach zur "Chefsache". Mit zwei späten Toren durch Spielertrainer F. Helm machten die Odenwälder das Aufstiegsrennen wieder spannend. Der Rückstand beträgt nun "nur" noch 4 Punkte auf den Spitzenreiter.

Mit etwas Abstand folgt dann der SV Robern, welcher selbst noch ein Punktepolster auf Zwingenberg und Schwarzach hat. Und diese beiden Verfolger treffen am Sonntag in Zwingenberg aufeinander.

Am anderen Ende der Tabelle sammelt die SG WaKa in Eichhörnchenmanier Nuss für Nuss bzw Punkt für Punkt und hat mittlerweile den Kontakt zum unteren Tabellenmittelfeld hergestellt. Das wird noch ein enges Ding zwischen WaKa , Mörtelstein und Aglasterhausen.

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
SV Robern
SV RobernSV Robern
13:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Binau
FC BinauFC Binau
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
16:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
15:00