Kreisklasse A - der 26. Spieltag

– Foto: Christian Hafner

Weisbach macht die Tabelle wieder spannend +++ WaKa mit dem nächsten Dreier im Abstiegskampf +++ Verfolgerduell in Zwingenberg

Das Spitzenspiel des letzten Spieltags wurde auf Seiten des SC Weisbach zur "Chefsache". Mit zwei späten Toren durch Spielertrainer F. Helm machten die Odenwälder das Aufstiegsrennen wieder spannend. Der Rückstand beträgt nun "nur" noch 4 Punkte auf den Spitzenreiter.

Mit etwas Abstand folgt dann der SV Robern, welcher selbst noch ein Punktepolster auf Zwingenberg und Schwarzach hat. Und diese beiden Verfolger treffen am Sonntag in Zwingenberg aufeinander.