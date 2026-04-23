 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Kreisklasse A - der 25. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna-Lena Deter

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Kreisklasse A

Topspiel Haßmersheim - Weisbach +++ Kellerduell bei der SV Schefflenz +++ Robern eröffnet den Spieltag

Bereits am Samstag um 16:00 Uhr eröffnet der SV Robern den Spieltag mit dem Heimspiel gegen den SV Union Michelbach. Heißt Cabraja & Co können sich am Sonntag in aller Ruhe das Topspiel zwischen dem Spitzenreiter Haßmersheim und dem Verfolger Weisbach anschauen. Daumen werden wohl den schon auf 16 Punkte enteilten Haßmersheimern gedrückt, damit man den Weisbachern auf den Fersen bleibt.

Doch nicht nur die gelb-schwarzen Augen sind auf das Topspiel gerichtet, sondern der ganze Rest der Liga ist gespannt, ob die Sportfreunde die Vorentscheidung um die Meisterschaft herbeiführen können.

Unten im Tabellenkeller reist der Tabellenletzte VfB Allfeld zum Vorletzten SV Schefflenz. Beide Teams sind schon ein wenig abgeschlagen - der Verlierer kann wohl schon für die B-Klasse planen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
FC Binau
FC BinauFC Binau
15:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
15:00

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
SV Robern
SV RobernSV Robern
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
16:00

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
13:00

Sa., 25.04.2026, 17:30 Uhr
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
17:30

Sa., 25.04.2026, 17:15 Uhr
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
17:15

So., 26.04.2026, 12:45 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
12:45

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
15:00