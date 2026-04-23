Kreisklasse A - der 25. Spieltag

Bereits am Samstag um 16:00 Uhr eröffnet der SV Robern den Spieltag mit dem Heimspiel gegen den SV Union Michelbach. Heißt Cabraja & Co können sich am Sonntag in aller Ruhe das Topspiel zwischen dem Spitzenreiter Haßmersheim und dem Verfolger Weisbach anschauen. Daumen werden wohl den schon auf 16 Punkte enteilten Haßmersheimern gedrückt, damit man den Weisbachern auf den Fersen bleibt.

Doch nicht nur die gelb-schwarzen Augen sind auf das Topspiel gerichtet, sondern der ganze Rest der Liga ist gespannt, ob die Sportfreunde die Vorentscheidung um die Meisterschaft herbeiführen können.