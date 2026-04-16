Kreisklasse A - der 24. Spieltag

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Robern mit dem nächsten Punktverlust +++ Haßmersheim macht es fast zweistellig +++ Allfeld tritt in Wagenschwend nicht an

Der SV Robern verliert weiter an Boden. In der englischen Woche kamen die Gelb-Schwarzen zu Hause gegen den TSV Schwarzach nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus. Weniger negativ ausgedrückt kann man aber auch die Moral der Throm-Elf loben, die einen frühen 0:2 Rückstand noch egalisieren konnte. Der Rückstand auf Rang 2 beträgt somit schon 9 Punkte.

Am Sonntag um 17:00 Uhr empfängt der VfB Allfeld zu Hause den SV Neckarburken. Alle hoffen, dass die Huy-Mannen auch in voller Mannstärke antreten können, denn den Mittwochspieltag in Wagenschwend musste der VfB absagen.