 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Kreisklasse A - der 24. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sandra Angel

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Kreisklasse A

Robern mit dem nächsten Punktverlust +++ Haßmersheim macht es fast zweistellig +++ Allfeld tritt in Wagenschwend nicht an

Der SV Robern verliert weiter an Boden. In der englischen Woche kamen die Gelb-Schwarzen zu Hause gegen den TSV Schwarzach nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus. Weniger negativ ausgedrückt kann man aber auch die Moral der Throm-Elf loben, die einen frühen 0:2 Rückstand noch egalisieren konnte. Der Rückstand auf Rang 2 beträgt somit schon 9 Punkte.

Am Sonntag um 17:00 Uhr empfängt der VfB Allfeld zu Hause den SV Neckarburken. Alle hoffen, dass die Huy-Mannen auch in voller Mannstärke antreten können, denn den Mittwochspieltag in Wagenschwend musste der VfB absagen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
SV Robern
SV RobernSV Robern
15:00

So., 19.04.2026, 17:00 Uhr
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
17:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
15:00

Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
16:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Binau
FC BinauFC Binau
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
15:00