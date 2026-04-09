Kreisklasse A - der 22. Spieltag

– Foto: Anna-Lena Deter

Das Derby in Wagenschwend letzte Woche startete mit zwei Paukenschlägen. Die frühe Führung der Heimelf in der vierten Spielminute konterten die Gäste postwendend, was eine abwechslungsreiche und enge Begegnung versprach. Doch nach 10 Spielminuten nahm die Partie eine andere Wendung und es spielte nur noch der SV Wagenschwend. Zur Pause stand es schon 4:1 und am Ende fing sich der Tabellendritte ein halbes Dutzend Gegentore ein und mußte einen herben Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsränge hinnehmen.

Somit ist das Duell mit dem Tabellenzweiten aus Weisbach fast schon so etwas wie ein Endspiel für die Throm-Elf, denn bei momentan 4 Punkten Rückstand auf die Gäste ist verlieren verboten.