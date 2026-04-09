 2026-04-09T03:39:01.720Z

Ligavorschau

Kreisklasse A - der 22. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna-Lena Deter

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Kreisklasse A

Herber Dämpfer für den SV Robern +++ Nun das Verfolgerduell gegen Weisbach +++ Schwarzach empfängt Michelbach

Das Derby in Wagenschwend letzte Woche startete mit zwei Paukenschlägen. Die frühe Führung der Heimelf in der vierten Spielminute konterten die Gäste postwendend, was eine abwechslungsreiche und enge Begegnung versprach. Doch nach 10 Spielminuten nahm die Partie eine andere Wendung und es spielte nur noch der SV Wagenschwend. Zur Pause stand es schon 4:1 und am Ende fing sich der Tabellendritte ein halbes Dutzend Gegentore ein und mußte einen herben Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsränge hinnehmen.

Somit ist das Duell mit dem Tabellenzweiten aus Weisbach fast schon so etwas wie ein Endspiel für die Throm-Elf, denn bei momentan 4 Punkten Rückstand auf die Gäste ist verlieren verboten.

Lachender Dritter könnte der Tabellenführer aus Haßmersheim sein, der zu Hause den SV Aglasterhausen empfängt.

Eines der unzähligen Derbies steht für den TSV Schwarzach an. Der Kreisliga "Absteiger" empfängt den SV Michelbach auf heimischem Geläuf. Doch das Heimrecht war in dieser Saison nicht immer von Vorteil für die Badenia, die sich in dieser Runde auswärts leichter tut.

So., 12.04.2026, 13:15 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
FC Binau
FC BinauFC Binau
13:15

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
15:00

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
18:00

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
SV Robern
SV RobernSV Robern
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
16:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
15:00

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
13:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
15:00

So., 12.04.2026, 13:15 Uhr
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
13:15