Kreisklasse A - der 21. Spieltag

Spitzenspiel Türkspor gegen Neckarzimmern +++ Verfolgerduell in Zwingenberg +++ Trainerwechsel in Neckarburken

Mit einem 7:4 Auswärtserfolg beim Verfolger in Neunkirchen demonstrierte Türkspor Mosbach eindrücklich seine Spitzenposition in der A-Klasse. Am kommenden Wochenende kommt es nun zum Spitzenduell Erster gegen Zweiter, wenn der FC Neckarzimmern auf dem Neckarelzer Kunstrasen vorstellig wird.

Lachender Dritter könnten hierbei die Sportfreunde aus Haßmersheim werden, die in Schlagdistanz zu den beiden Führenden den FSV Waldbrunn II empfangen.