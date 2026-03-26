Kreisklasse A - der 20. Spieltag

– Foto: Sandra Angel

4-3-3 , das ist nicht etwa die bevorzugte taktische Ausrichtung in der A-Klasse, sondern die Torausbeute des Führungstrios am letzten Spieltag. 4 mal trafen die Sportfreunde Haßmersheim in Neunkirchen, 3 mal netzten die Weisbacher in Scheflenz ein und auch Roberns Cabraja und seine Mannen trafen 3 mal ins Schwarze. Somit ändert sich das Bild an der Tabellenspitze nicht.

Am anderen Ende bekommt der VfB Allfeld keinen Fuß auf den Boden. Zuhause musste man eine 0:3 Niederlage gegen den SV Mörtelstein verkraften. Und die Aufgaben werden nicht leichter, am Sonntag gastiert der SV Robern im Billigheimer Ortsteil.