Kreisklasse A - der 20. Spieltag

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Führungstrio im Gleichschritt +++ Allfeld hängt im Keller fest +++ Heißes Derby für den SC Weisbach
4-3-3 , das ist nicht etwa die bevorzugte taktische Ausrichtung in der A-Klasse, sondern die Torausbeute des Führungstrios am letzten Spieltag. 4 mal trafen die Sportfreunde Haßmersheim in Neunkirchen, 3 mal netzten die Weisbacher in Scheflenz ein und auch Roberns Cabraja und seine Mannen trafen 3 mal ins Schwarze. Somit ändert sich das Bild an der Tabellenspitze nicht.
Am anderen Ende bekommt der VfB Allfeld keinen Fuß auf den Boden. Zuhause musste man eine 0:3 Niederlage gegen den SV Mörtelstein verkraften. Und die Aufgaben werden nicht leichter, am Sonntag gastiert der SV Robern im Billigheimer Ortsteil.