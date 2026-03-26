 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Kreisklasse A - der 20. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sandra Angel

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Kreisklasse A
SV Robern
Schwarzach
Aglasterh.
Haßmersheim

Führungstrio im Gleichschritt +++ Allfeld hängt im Keller fest +++ Heißes Derby für den SC Weisbach

4-3-3 , das ist nicht etwa die bevorzugte taktische Ausrichtung in der A-Klasse, sondern die Torausbeute des Führungstrios am letzten Spieltag. 4 mal trafen die Sportfreunde Haßmersheim in Neunkirchen, 3 mal netzten die Weisbacher in Scheflenz ein und auch Roberns Cabraja und seine Mannen trafen 3 mal ins Schwarze. Somit ändert sich das Bild an der Tabellenspitze nicht.

Am anderen Ende bekommt der VfB Allfeld keinen Fuß auf den Boden. Zuhause musste man eine 0:3 Niederlage gegen den SV Mörtelstein verkraften. Und die Aufgaben werden nicht leichter, am Sonntag gastiert der SV Robern im Billigheimer Ortsteil.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
SV Robern
SV RobernSV Robern
15:00

Sa., 28.03.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
16:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
FC Binau
FC BinauFC Binau
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
15:00

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
19:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
15:00