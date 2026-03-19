Kreisklasse A - der 19. Spieltag

Erst in der Nachspielzeit konnte Tabellenführer Haßmersheim den Dreier gegen die SG WaKa sichern. Das war spannender als im Vorfeld gedacht für Heck&Co. Somit bleibt es beim Dreikampf um die Spitze zwischen den Neckartälern, Weisbach und dem SV Robern.

Im Tabellenkeller macht die Leistung der SG WaKa den Verantwortlichen Mut, dass man sich mittelfristig noch ins Mittelfeld retten kann.