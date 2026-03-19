 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Kreisklasse A - der 19. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna-Lena Deter

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Kreisklasse A
SV Robern
Schwarzach
Aglasterh.
Haßmersheim

Spitzenreiter Haßmersheim müht sich gegen WaKa +++ Auch Robern und Weisbach siegreich +++ Verfolgerduell in Wagenschwend

Erst in der Nachspielzeit konnte Tabellenführer Haßmersheim den Dreier gegen die SG WaKa sichern. Das war spannender als im Vorfeld gedacht für Heck&Co. Somit bleibt es beim Dreikampf um die Spitze zwischen den Neckartälern, Weisbach und dem SV Robern.

Im Tabellenkeller macht die Leistung der SG WaKa den Verantwortlichen Mut, dass man sich mittelfristig noch ins Mittelfeld retten kann.

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
FC Binau
FC BinauFC Binau
16:00

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
13:00

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
16:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
15:00

So., 22.03.2026, 13:15 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
13:15

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Robern
SV RobernSV Robern
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
15:00

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
16:00