Kreisklasse A - der 18. Spieltag

– Foto: Anna-Lena Deter

Robern lässt zu Hause Punkte liegen +++ Weisbach und Haßmersheim schütteln Verfolger ab +++ SG WaKa schöpft Hoffnung im Abstiegskampf

Die Sportfreunde Haßmersheim und der SC Weisbach lösten ihre Aufgaben mit Bravour und setzten sich gegen die Verfolger aus Neunkirchen bzw Wagenschwend durch. Vom Führungstrio patzte lediglich der SV Robern, der zu Hause gegen den FSV Waldbrunn lediglich zu einem Unentschieden kam.

Am kommenden Wochenende stehen alle 3 vor lösbaren Aufgaben. Weisbach empfängt zu Hause den SV Neckarburken, Robern tritt in Mörtelstein an und Haßmersheim hat ein Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten aus Waldmühlbach.