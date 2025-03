Kreisklasse A - der 18. Spieltag

Ein echter Kracher im Abstiegskampf wartet auf die Zuschauer morgen in Obrigheim. 15. vs. 13. Nur drei Punkte trennen die beiden Teams in der Tabelle. Es liegt also viel Brisanz in der Begegnung. Noch dazu stehen bei Neckarburken mit Heck und Wilhelm zwei in Origheim wohnhafte Kicker im Kader. Für sie beide wird es also eine kurze Anreise. Die Frage ist nur : Wird die Fußballtasche nach dem Spiel drei Punkte schwerer sein oder nicht?