Kreisklasse A - der 17. Spieltag

Am Sonntag muss M. Cabraja den Eiskoffer und die Moncler-Daunenjacke gegen Kickschuhe und Trikot eintauschen – Foto: Christian Hafner

Bereits in der vergangenen Woche standen interessante Nachholspiele an, nun greifen alle 16 Teams wieder ein. Sowohl ganz oben als auch ganz unten ist es noch enorm eng, daher können sich die Zuschauer auf eine interessante Rückserie freuen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr VfB Allfeld VfB Allfeld FC Binau FC Binau

Mit dem VfB und den FCB treffen zwei Teams aufeinander die schon in der letzten Woche im Einsatz waren. Allfeld konnte das Spiel beim Favorit in Haßmersheim lange offen gestalten, verlor am Ende aber knapp mit 2:1. Binau gewann genau mit dem selben Ergebnis gegen die Kanarienvögel aus Mörtelstein. Garanten für den Erfolg waren die beiden Altmeister Aydin & Heck (beide 43 Jahre alt) durch ihre Treffer in der 80. und 82. Minute.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Wagenschwend Wagenschwend Sportfreunde Haßmersheim Haßmersheim

Das absolute Topspiel steigt am Sonntag in Wagenschwend. Der heimische SVW liegt sechs Punkte hinter der Aufstiegsrelegation und trifft auf den Spitzenreiter aus Haßmersheim. Die Gäste taten sich in der Vorwoche gegen Allfed schwer und wurden durch Spielertrainer Heck erlöst.

Bei der Heimelf hat sich einiges getan im Winter! Aus dem Abschied im Sommer wurde ein sofortiger Abschied von Luca di Paolo. Somit standen die Verantwortlichen Anfang Dezember ohne Trainer da.

Die Interimslösung heißt Steck & Brauch-Dylla. Steck betreute über acht Jahre die 2. Mannschaft, Brauch-Dylla war bereits Anfang/Mitte der 2010er Jahre als Co-Trainer beim SVW aktiv.

Für den Tabellenletzten aus Waldmühlbach-Katzental beginnt bereits am Samstag die "Mission Aufholjagd" gegen den SV Michelbach. Auch die Michelbacher bewegen sich noch im Dunstkreis des Relegationsplatzes und wollen sich mit einem Sieg weiter absetzen. Bei der Heimelf hofft man auf einen guten Einstand vom neuen Spielertrainer Anton Werner, der im Winter vom MFV losgeeist werden konnte.

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr SV Neunkirchen Neunkirchen II SC Weisbach SC Weisbach

Der SVN II ist derzeit das Team der Stunde der A-Klasse, was wohl auch "neidische" Blicke vom Trainer der 1. Mannschaft, Yves Schäufele, erzeugt. Durch fünf Siege am Stück zum Ende der Hinserie hat sich die Landesliga-Reserve im gesicherten Mittelfeld festgesetzt.

Der kommende Gegner hat nur ein Ziel und dieses lautet ganz klar Aufstieg! Ehrlicherweise sind das mit dem gut besetzten Kader und der tollen Gemeinschaft auch keine unberechtigten Ambitionen, doch im Stadion am Kriegwald ist schon der ein oder andere Favorit gestolpert!

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Neckarburken Neckarburken TSV Schwarzach Schwarzach

Auf dem Papier scheint die Partie in Neckarburken eine klare Angelegenheit zu sein. Die Badenia auf Platz 6, stellt mit 47 Toren die drittbeste Offensive, der SVN mit 55 Gegentreffern die schlechteste Defensive und das Hinspiel endete deutlich mit 5:1. Doch jede Partie muss erst einmal gespielt werden und die Mannen von Wilhelm/Insel verfügen durch das Nachholspiel in Aglasterhausen schon über Wettkampferfahrung in 2026!

Eben angesprochener SVA konnte sich mit dem 2:1-Erfolg über Neckarburken Luft nach unten verschaffen. Die Silvesterraketen noch im Hinterkopf, musste das Trainerduo Neid/Schmitt am Neujahrstag gleich den großen Schock verdauen, als sie mit sofortiger Wirkung beim SVA vor die Türe gesetzt wurden, ohne Frage die Meldung der Winterpause im regionalen Fußball.

Doch die Verantwortlichen um Marko Vrkic hatten sich das gut überlegt und holten mit Marcel Neuberth einen alten Bekannten zurück.

Bei der SVS, die derzeit auf dem Relegationsrang steht, rechnet man sich doch Chancen aus, beim SVA das ein oder andere Pünktchen mitzunehmen um den Druck auf Allfeld und WaKa zu erhöhen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Robern SV Robern FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn II

Der derzeit auf dem Relegationsrang (3.) befindliche SV Robern schielt natürlich weiterhin nach ganz oben und würde sicher gerne als direkter Aufsteiger in die Kreisliga zurückkehren. In der Winterpause verloren Throm und Co. E. Rudolph an den FC Asbach, konnten aber mit L. Müller vom SV Wagenschwend für einen mindestens gleichwertigen Ersatz sorgen, der die ohnehin schon gut besetzte Offensive (52 Treffer) noch weiter verbessern wird.

Vom Winterhauch zwitscherte der ein oder andere Vogel, dass es S. Schuh noch einmal wissen möchte und sich am Sonntag gerne mit einem Auftaktsieg zu seinem 36. Geburtstag am kommenden Dienstag beschenken würde.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr SV Mörtelstein Mörtelstein SV Zwingenberg Zwingenberg