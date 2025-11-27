 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligavorschau
– Foto: Michael Steck

Kreisklasse A - der 16. Spieltag

Spieltagsvorschau

Kreisklasse A
SV Robern
Schwarzach
Aglasterh.
Haßmersheim

Zahlreiche wetterbedingte Absagen am 15. Spieltag +++ Nachgeholt wir am 07.12. +++

Wo hängt die rote Laterne unterm Baum ?

Vereiste Plätze allerorten - zum Wohle der Gesundheit der Amateurkicker im Kreis wurden letzte Woche die meisten Spiele abgesagt. So fern Frau Holle ihr Einverständnis gibt, sollen diese Spiel noch in diesem Jahr nachgeholt werden. Davor steht aber noch der 15. Spieltag an.

Der Dreikampf an der Spitze hält an, doch auch am anderen Ende der Tabelle drängt sich eine spannende Frage auf. In welchem Sportheim hängt an Weihnachten die rote Laterne am Christbaum ? Noch in der Verlosung sind die SG Waldmühlbach-Katzental, der VfB Allfeld und die SV Schefflenz 2.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SV Robern
SV RobernSV Robern
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
14:00

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
16:00

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
14:30

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
14:00

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
14:00

So., 30.11.2025, 12:15 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
12:15

So., 30.11.2025, 12:15 Uhr
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
12:15

