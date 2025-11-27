Kreisklasse A - der 16. Spieltag

Vereiste Plätze allerorten - zum Wohle der Gesundheit der Amateurkicker im Kreis wurden letzte Woche die meisten Spiele abgesagt. So fern Frau Holle ihr Einverständnis gibt, sollen diese Spiel noch in diesem Jahr nachgeholt werden. Davor steht aber noch der 15. Spieltag an.

Der Dreikampf an der Spitze hält an, doch auch am anderen Ende der Tabelle drängt sich eine spannende Frage auf. In welchem Sportheim hängt an Weihnachten die rote Laterne am Christbaum ? Noch in der Verlosung sind die SG Waldmühlbach-Katzental, der VfB Allfeld und die SV Schefflenz 2.