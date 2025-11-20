Kreisklasse A - der 15. Spieltag

Weisbach unterliegt klar im Nachbarschaftsduell +++ Kantersieg des SV Zwingenberg +++ Derby beim TSV Schwarzach

Im Derby gegen den SV Wagenschwend unterlag der Tabellenzweite SC Weisbach ziemlich deutlich auf eigenem Platz mit 1:4. Dadurch mussten Helm&Co den Tabellenführer Haßmersheim davonziehen lassen, der seine Pflichtaufgabe gegen Mörtelstein äußerst knapp mit 1:0 besiegte.

An diesem Wochenende empfangen die Weisbacher die SG Waldmühlbach-Katzental und die Sportfreunde Haßmersheim den VfB Allfeld.