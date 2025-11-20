 2025-11-18T09:22:12.436Z

Kreisklasse A - der 15. Spieltag

Kreisklasse A
SV Robern
Schwarzach
Aglasterh.
Haßmersheim

Weisbach unterliegt klar im Nachbarschaftsduell +++ Kantersieg des SV Zwingenberg +++ Derby beim TSV Schwarzach

Im Derby gegen den SV Wagenschwend unterlag der Tabellenzweite SC Weisbach ziemlich deutlich auf eigenem Platz mit 1:4. Dadurch mussten Helm&Co den Tabellenführer Haßmersheim davonziehen lassen, der seine Pflichtaufgabe gegen Mörtelstein äußerst knapp mit 1:0 besiegte.

An diesem Wochenende empfangen die Weisbacher die SG Waldmühlbach-Katzental und die Sportfreunde Haßmersheim den VfB Allfeld.

Den dritten Tabellenplatz belegt weiterhin der SV Robern, der am Sonntag die schwere Reise zum SV Zwingnberg antreten muss. Wie stark der SVZ ist, sollten alle gesund an Bord sein, musste letzte Woche der FC Binau am eigenen Laib spüren - auf eigenem Platz setzte es eine 2:7 Niederlage.

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
SV Robern
SV RobernSV Robern
14:15

Sa., 22.11.2025, 14:15 Uhr
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
14:15

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
14:00

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
14:15

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
14:30

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
14:15

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr
FC Binau
FC BinauFC Binau
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
14:15

So., 23.11.2025, 12:30 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
12:30

