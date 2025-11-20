Kreisklasse A - der 15. Spieltag

Weisbach unterliegt klar im Nachbarschaftsduell +++ Kantersieg des SV Zwingenberg +++ Derby beim TSV Schwarzach
Im Derby gegen den SV Wagenschwend unterlag der Tabellenzweite SC Weisbach ziemlich deutlich auf eigenem Platz mit 1:4. Dadurch mussten Helm&Co den Tabellenführer Haßmersheim davonziehen lassen, der seine Pflichtaufgabe gegen Mörtelstein äußerst knapp mit 1:0 besiegte.
An diesem Wochenende empfangen die Weisbacher die SG Waldmühlbach-Katzental und die Sportfreunde Haßmersheim den VfB Allfeld.
Den dritten Tabellenplatz belegt weiterhin der SV Robern, der am Sonntag die schwere Reise zum SV Zwingnberg antreten muss. Wie stark der SVZ ist, sollten alle gesund an Bord sein, musste letzte Woche der FC Binau am eigenen Laib spüren - auf eigenem Platz setzte es eine 2:7 Niederlage.