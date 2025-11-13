Kreisklasse A - der 14. Spieltag

Aus der Führungstroika der A-Klasse musste das Team des SV Robern abreißen lassen. Während Weisbach und Haßmersheim (am grünen Tisch) siegten, unterlag der SVR in einem wilden Schlagabtausch mit dem FC Binau auf eigenem Platz nach 90 Minuten mit 4:5. Somit haben die Gelb-Schwarzen nun 5 Punkte Rückstand auf den SC Weisbach auf Platz 2.

Für diesen steht am Wochenende ein kleines Derby an, wenn man den SV Wagenschwend begrüßt. Da die beiden Sportplätze gerade einmal einen Steinwurf voneinander entfernt liegen, ist mit einer großen Kulisse zu rechnen. Für Wagenschwends Coach L. di Paolo ist es der Beginn seiner Abschiedstour, denn zum Ende der Spielzeit trennen sich die Wege des engagierten Trainers und dem SVW.