 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
– Foto: Sandra Angel

Kreisklasse A - der 13. Spieltag

Spieltagsvorschau

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse A
SV Robern
Schwarzach
Aglasterh.
Haßmersheim

Führungstrio im Gleichschritt +++ Haßmersheim muss in Zwingenberg ran +++ Kellerduell Neckarburken - Schefflenz

Die Hürden, die dem Führungstrio Haßmersheim, Weisbach und Robern am letzten Spieltag im Weg standen, wurden allesamt locker übersprungen. Von daher zeichnet sich ein gleiches Tabellenbild wie zuletzt. Auf Rang 4 hat sich mittlerweile der SV Zwingenberg geschoben, welcher nun die Sportfreunde Haßmersheim herausfordert.

Weisbach bekommt es mit dem VfB Allfeld zu tun und der SV Robern empfängt den FC Binau.

Im Tabellenkeller schaut man mit Spannung auf das Match des SV Neckarburken gegen die SV Schefflenz 2

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Robern
SV RobernSV Robern
FC Binau
FC BinauFC Binau
14:30

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
14:30

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
14:00

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
14:30

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
14:30

Aufrufe: 06.11.2025, 20:55 Uhr
SMDAutor