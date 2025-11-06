Kreisklasse A - der 13. Spieltag

Die Hürden, die dem Führungstrio Haßmersheim, Weisbach und Robern am letzten Spieltag im Weg standen, wurden allesamt locker übersprungen. Von daher zeichnet sich ein gleiches Tabellenbild wie zuletzt. Auf Rang 4 hat sich mittlerweile der SV Zwingenberg geschoben, welcher nun die Sportfreunde Haßmersheim herausfordert.

Weisbach bekommt es mit dem VfB Allfeld zu tun und der SV Robern empfängt den FC Binau.

Im Tabellenkeller schaut man mit Spannung auf das Match des SV Neckarburken gegen die SV Schefflenz 2