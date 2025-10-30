 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Kreisklasse A - der 12. Spieltag

Spieltagsvorschau

Zwingenberg enthront den SC Weisbach +++ Haßmersheim springt nach Sieg über Robern an die Tabellenspitze +++ Wagenschwend und Aglasterhausen eröffnen den Spieltag

Tabellenführer SC Weisbach reiste mit breiter Brust an den Neckar und musste nach 90 intensiven Minuten sowohl die 3 Punkte in Zwingenberg lassen, wie auch die Tabellenführung abgeben.

Diese holten sich die Sportfreunde Haßmersheim nach dem 2:0 im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten SV Robern. Schütze des entscheidenden Tores war Spielertrainer M. Heck persönlich.

An diesem Wochenende steht das Führungsduo allesamt vor lösbaren Aufgaben. Die Sportfreunde empfangen den FC Binau, Weisbach den Aufsteiger aus Mörtelstein und der SV Robern den SV Neckarburken.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Robern
SV RobernSV Robern
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
14:30

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde HaßmersheimHaßmersheim
FC Binau
FC BinauFC Binau
14:30

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
14:30

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SC Weisbach
SC WeisbachSC Weisbach
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
14:30

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
VfB Allfeld
VfB AllfeldVfB Allfeld
14:30

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
14:30

So., 02.11.2025, 12:45 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
12:45

So., 02.11.2025, 12:45 Uhr
SV Schefflenz
SV SchefflenzSchefflenz II
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
12:45

