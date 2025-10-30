2025-10-30T14:25:35.653Z
– Foto: Anna-Lena Deter Kreisklasse A - der 12. Spieltag Spieltagsvorschau
Zwingenberg enthront den SC Weisbach +++ Haßmersheim springt nach Sieg über Robern an die Tabellenspitze +++ Wagenschwend und Aglasterhausen eröffnen den Spieltag
Tabellenführer SC Weisbach reiste mit breiter Brust an den Neckar und musste nach 90 intensiven Minuten sowohl die 3 Punkte in Zwingenberg lassen, wie auch die Tabellenführung abgeben.
Diese holten sich die Sportfreunde Haßmersheim nach dem 2:0 im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten SV Robern. Schütze des entscheidenden Tores war Spielertrainer M. Heck persönlich.
An diesem Wochenende steht das Führungsduo allesamt vor lösbaren Aufgaben. Die Sportfreunde empfangen den FC Binau, Weisbach den Aufsteiger aus Mörtelstein und der SV Robern den SV Neckarburken.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
So., 02.11.2025, 12:45 Uhr
So., 02.11.2025, 12:45 Uhr
