Kreisklasse A - der 12. Spieltag

Zwingenberg enthront den SC Weisbach +++ Haßmersheim springt nach Sieg über Robern an die Tabellenspitze +++ Wagenschwend und Aglasterhausen eröffnen den Spieltag

Tabellenführer SC Weisbach reiste mit breiter Brust an den Neckar und musste nach 90 intensiven Minuten sowohl die 3 Punkte in Zwingenberg lassen, wie auch die Tabellenführung abgeben.

Diese holten sich die Sportfreunde Haßmersheim nach dem 2:0 im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten SV Robern. Schütze des entscheidenden Tores war Spielertrainer M. Heck persönlich.