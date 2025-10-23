Kreisklasse A - der 11. Spieltag

Bis dato war der Aufsteiger aus Mörtelstein auf fremden Plätzen noch ohne Erfolg - 5 Spiele, 5 Niederlagen, doch letzte Woche feierte man in Aglasterhausen einen 2:1 Auswärtssieg und kletterte aus den Abstiegsrängen. Nun empfängt man den TSV Schwarzach am Neckar und hofft auf den nächsten Dreier.

Am gegenüberliegenden Ufer mußte man diese Woche ein wenig die Wunden lecken, den am vergangenen Spieltag wurde er FC Binau vom SC Weisbach mit 0:5 überfahren und hatte keine Chance gegen den Tabellenführer. Während der SC Weisbach bereits am Samstag in Zwingenberg gastiert, empfängt der FC Binau am Sonntag den SV Michelbach.