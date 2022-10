Kreisklasse A - der 11. Spieltag Spieltagsvorschau

Sattelbach fegt Sulzbach von der Platte +++ Torefestival durch die SG WaKa +++ Auch am Feiertag rollt der Ball.

Das vermeintliche Spitzenspiel hielt leider nicht, was es versprach, zu eindeutig war die Überlegenheit des SV Sattelbach im Duell mit dem TSV Sulzbach. 5:0 hieß es nach 90 Minuten. Dadurch verteidigte des SVS die Tabellenspitze, dicht gefolgt vom weiterhin noch unbesiegten FC Phönix Neckarzimmern. Dahinter haben sich die Ex-Kreisligisten FC Limbach und SG Waldmühlbach-Katzental mit 20 Punkten eingereiht.

Am anderen Ende der Tabelle findet man den SV Aglasterhausen wider. Offensiv steht die Viktoria mit 16 Treffern zwar besser da als ein Großteil der restlichen A-Ligisten, aber in der Defensive hapert es : 39 Gegentore in 9 Spielen sind eindeutig zu wenig.

Kurze Verschnaufspause für alle A-Ligisten, denn bereits am 01.11. steht der nächste Spieltag an.

Der 11. Spieltag :