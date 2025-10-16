 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Foto: Anna-Lena Deter

Kreisklasse A - der 10. Spieltag

Spieltagsvorschau

Kreisklasse A
SV Robern
Schwarzach
Aglasterh.
Haßmersheim

Unentschieden im Spitzenspiel +++ Die SG WaKa holt den ersten Saisonsieg +++ Für Weisbach folgt gleich der nächste Prüfstein

Unter den Augen von Roberns Trainer Heiko Throm teilten sich der SC Weisbach und die Sportfreunde Haßmersheim im Spitzenspiel des 9. Spieltags die Punkte und so durfte sich der Übungsleiter der Schwarz-Gelben als heimlicher Gewinner des letzten Wochenendes fühlen.

Während die Sportfreunde Haßmersheim nun auf dem Bollenberg in Michelbach anzutreten haben, folgt für den SC Weisbach mit dem Heimspiel gegen den Viertplatzierten FC Binau der nächste Prüfstein.

Der SV Robern wird auf jeden Fall auf der Lauer liegen, um den Platz an der Sonne zu übernehmen. Die Odenwälder empfangen zu Hause den SV Neunkirchen II, welcher letzte Woche der bis dato sieglosen SG WaKa zum ersten Saisonsieg gratulieren mußten.

Den Spieltag eröffnen der TSV Schwarzach und der SV Zwingenberg bereits am Freitag um 19:00 Uhr

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Schwarzach
TSV Schwarzach
SV Zwingenberg
SV Zwingenberg
18:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Robern
SV Robern
SV Neunkirchen
SV Neunkirchen II
15:00

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
SV Neckarburken
SV Neckarburken
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental I
16:00
.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Union Michelbach
SV Union Michelbach
Sportfreunde Haßmersheim
Sportfreunde Haßmersheim
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SC Weisbach
SC Weisbach
FC Binau
FC Binau
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Mörtelstein
SV Mörtelstein
15:00

So., 19.10.2025, 12:45 Uhr
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn II
VfB Allfeld
VfB Allfeld
12:45

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
SV Schefflenz
SV Schefflenz II
SV Wagenschwend
SV Wagenschwend
14:00

16.10.2025, 19:55 Uhr
