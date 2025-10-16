Kreisklasse A - der 10. Spieltag

Unentschieden im Spitzenspiel +++ Die SG WaKa holt den ersten Saisonsieg +++ Für Weisbach folgt gleich der nächste Prüfstein

Unter den Augen von Roberns Trainer Heiko Throm teilten sich der SC Weisbach und die Sportfreunde Haßmersheim im Spitzenspiel des 9. Spieltags die Punkte und so durfte sich der Übungsleiter der Schwarz-Gelben als heimlicher Gewinner des letzten Wochenendes fühlen.

Während die Sportfreunde Haßmersheim nun auf dem Bollenberg in Michelbach anzutreten haben, folgt für den SC Weisbach mit dem Heimspiel gegen den Viertplatzierten FC Binau der nächste Prüfstein.