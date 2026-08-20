Kreisklasse A - der 02. Spieltag

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Wagenschwend eröffnet den Spieltag +++ Obrigheim prüft den Tabellenführer +++ Neckarburken musste bereits einmal absagen
Dass der SV Neckarburken schon frühzeitig angekündigt hat, dass er ggf auf Grund von Spielermangels das ein oder andere Spiel in dieser Runde absagen muß ist das eine, aber dass dies bereits am ersten Spieltag Wirklichkeit wird, etwas ganz anderes. So droht ganz früh der Flex-Modus.
Erster Tabellenführer der noch jungen Runde ist der TSV Schwarzach nach einem 4:0 Sieg über den FC Binau. Nun geht es für die Badenia zum SV Germania Obrigheim, der mit einem 1:3 gestartet ist.
Der Spieltag startet bereits am Samstag Nachmittag, wenn der SV Wagenschwend den SV Michelbach empfängt.