 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligavorschau

Kreisklasse A - der 02. Spieltag

Spieltagsvorschau

von SMD · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna-Lena Deter

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Kreisklasse A

Wagenschwend eröffnet den Spieltag +++ Obrigheim prüft den Tabellenführer +++ Neckarburken musste bereits einmal absagen

Dass der SV Neckarburken schon frühzeitig angekündigt hat, dass er ggf auf Grund von Spielermangels das ein oder andere Spiel in dieser Runde absagen muß ist das eine, aber dass dies bereits am ersten Spieltag Wirklichkeit wird, etwas ganz anderes. So droht ganz früh der Flex-Modus.

Erster Tabellenführer der noch jungen Runde ist der TSV Schwarzach nach einem 4:0 Sieg über den FC Binau. Nun geht es für die Badenia zum SV Germania Obrigheim, der mit einem 1:3 gestartet ist.

Der Spieltag startet bereits am Samstag Nachmittag, wenn der SV Wagenschwend den SV Michelbach empfängt.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Germania Obrigheim
SV Germania ObrigheimSV Obrigheim
TSV Schwarzach
TSV SchwarzachSchwarzach
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
FC Binau
FC BinauFC Binau
FSV Waldbrunn
FSV Waldbrunn FSV Waldbrunn  II
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Neckarburken
SV NeckarburkenNeckarburken
SV Robern
SV RobernSV Robern
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Mörtelstein
SV MörtelsteinMörtelstein
SV Neunkirchen
SV NeunkirchenNeunkirchen II
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SG Waldmühlbach - Katzental I
SG Waldmühlbach - Katzental ISG Waldmühlbach - Katzental I
FV Reichenbuch
FV ReichenbuchReichenbuch
15:00

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
SV Wagenschwend
SV WagenschwendWagenschwend
SV Union Michelbach
SV Union MichelbachMichelbach
16:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
VfK Diedesheim
VfK DiedesheimDiedesheim II
SV Zwingenberg
SV ZwingenbergZwingenberg
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
FC Phönix Neckarzimmern
FC Phönix NeckarzimmernFC Neckarzi.
SV Viktoria Aglasterhausen
SV Viktoria AglasterhausenAglasterh.
15:00