Kreisklasse A - der 02. Spieltag

– Foto: Anna-Lena Deter

Dass der SV Neckarburken schon frühzeitig angekündigt hat, dass er ggf auf Grund von Spielermangels das ein oder andere Spiel in dieser Runde absagen muß ist das eine, aber dass dies bereits am ersten Spieltag Wirklichkeit wird, etwas ganz anderes. So droht ganz früh der Flex-Modus.

Erster Tabellenführer der noch jungen Runde ist der TSV Schwarzach nach einem 4:0 Sieg über den FC Binau. Nun geht es für die Badenia zum SV Germania Obrigheim, der mit einem 1:3 gestartet ist.