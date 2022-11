Kreisklasse 6: Spielabbruch nach Kopfnuss – Opfer erwägt zivilrechtliche Klage KSC II mit Kantersieg, Grafing rehabilitiert sich

Ein Fall für das Sportgericht wird die Partie zwischen der SpVgg Höhenkirchen und dem FC Parsdorf. In der 83. Spielminute attackiert ein Höhenkirchner Spieler nach einem Foulspiel im Mittelfeld seinen Gegenspieler Luca Klepsch und verpasste ihm eine Kopfnuss. Der Parsdorfer Akteur blieb nach dieser aggressiven Aktion benommen liegen, der Übeltäter bekam sofort die Rote Karte von Schiedsrichter Jesper Swoboda (TSV München-Ost) gezeigt. Selbst beim Verlassen des Spielfeldes zeigte sich der Höhenkirchner wenig einsichtig und ließ sein Umfeld auch noch an seinen Gedanken teilhaben. Sowoboda brach die Partie nach dieser groben Unsportlichkeit beim Stande von 4:1 für Höhenkirchen ab, Klepsch behält sich auch zivilrechtliche Schritte vor. (arl)

„Wir haben nichts auf die Kette gebracht und keine Gegenwehr geliefert. Ich war selbst ein wenig schockiert. Aber solche Tage gibt es nun mal“, beschrieb Poing-Trainer Stefan de Prato hinterher seine Gefühlslage. Bereits zur Pause lag der Liganeuling aussichtslos beim Kreisklasse-Primus zurück (0:6). Dem Ex-Poinger Hannes Behm (22., 38., 42.) waren drei Treffer geglückt. „Glückwunsch an ihn und an Kirchheim II. Bei ihnen hat natürlich auch vieles geklappt, aber sie waren von Beginn an voll da und konnten ihr Spiel bis zum Ende durchziehen. Das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient“, zollte de Prato dem Gegner Respekt. In der Winterpause möchten die Poinger Fußballer nun zu Kräften kommen, um sich in der Rückrunde den Klassenerhalt zu sichern. (fhg)