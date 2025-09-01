 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht

Kreisklasse 6 München

2. Spieltag

Diese Spielrunde bot alles: dramatische Wendungen, spektakuläre Tore und spannende Duelle bis zur letzten Minute. Besonders der beeindruckende Hattrick von Sebastian Süß und der Offensivwirbel des TSV Grafing bleiben in Erinnerung.

Später Ausgleich rettet Punkt: ASV Glonn – TSV Feldkirchen 1:1

Ein spannendes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Luis Gärtner brachte den TSV Feldkirchen in der 20. Minute in Führung, doch Jakob Stefer glich schnell in der 34. Minute für den ASV Glonn aus.

Minimalistischer Heimsieg: TSV Haar – FC Dreistern-Neutrudering 1:0

Der TSV Haar sicherte sich mit einem knappen 1:0 den Heimsieg. Maikel Stawarczyk erzielte in der 36. Minute das entscheidende Tor.

Doppelschlag sichert den Sieg: SpVgg Höhenkirchen – TSV Hohenbrunn 2:0

Nach torloser erster Halbzeit trafen Ömer Yaglidere (60.) und Jan Luca Tamm (78.) für die SpVgg Höhenkirchen und sicherten den verdienten Heimsieg.

Torfestival in Grafing: TSV Grafing – VfB Forstinning II 6:2

Ein beeindruckender Offensivauftritt des TSV Grafing mit Toren von Bernhard Hilger (18.), Matthias Esterl (21., 61.), Tim Geissler (23.), Georg Münch (29.) und Ludwig Oswald (60.). Für den VfB Forstinning II trafen Espoir Mouketo (16.) und Jakob Kistler (70.).

Spannendes Duell mit knapper Entscheidung: ATSV Kirchseeon – FC Markt Schwaben 3:2

Ein packendes Spiel, das der ATSV Kirchseeon für sich entschied. Die Tore erzielten Thomas Güterman (46.), Michael Hainthaler (63.) und Danny Hahne (72.).

Last-Minute-Wende: TSV Zorneding II – Putzbrunner SV 2:4

Trotz einer 2:0-Führung des TSV Zorneding II durch Nicolas Englmann (11., 61.) drehte der Putzbrunner SV das Spiel spektakulär. Sebastian Süß erzielte einen Hattrick (75., 85., 89.) und sicherte den Auswärtssieg.

Hervorgehobene Torschützen:

  • Sebastian Süß (Putzbrunner SV) – Hattrick bei der Aufholjagd
  • Matthias Esterl (TSV Grafing) – Doppelpack beim Kantersieg
  • Nicolas Englmann (TSV Zorneding II) – Doppelpack trotz Niederlage
  • Jakob Stefer (ASV Glonn) – Wichtiger Ausgleichstreffer
  • Maikel Stawarczyk (TSV Haar) – Siegtreffer in einem knappen Match

