Kreisklasse 5 München

Doppelschlag entscheidet Spitzenduell: NK Hajduk 1970 München – FC Alemannia München 2:3

In einem spannenden Match gingen die Gäste durch Tassilo Bogner früh in Führung. Josip Kujundzic glich aus, doch Janne Osterkamp und Manuel Almargo Seitz sorgten mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Emir Osmanovic direkt nach der Pause, doch Alemannia rettete den knappen Vorsprung.

Souveräner Heimsieg: ESV München-Ost – Fortuna Unterhaching 3:0

Der ESV dominierte von Beginn an. Felix Sebald traf per Foulelfmeter zur Führung, ehe Cedric Kitcho und Oskar Kierzynski den verdienten Sieg perfekt machten.

Punkteteilung nach spannendem Verlauf: SV-DJK Taufkirchen – FC Phönix München II 2:2

Taufkirchen startete stark mit Toren von Amin Gheribi und Sven Scheurer. Doch Phönix kämpfte sich zurück: Martin Molnar und Nicolas Hilz sorgten für den späten Ausgleich.

Torreiches Spektakel: FC Niksar Spor – SV Gartenstadt Trudering 2:4

Nach früher Führung durch Sebastiano Nappo drehte Niksar das Spiel dank Melih Yaman und Berkcan Balci. Doch Trudering antwortete eindrucksvoll: Denis Knežević, Namir Alispahic und Filip Martinovic trafen zum verdienten Auswärtssieg.

Klares Urteil am grünen Tisch: FC Stern München – RB Petrolspor München 2:0

Das Spiel wurde kampflos für den FC Stern München gewertet, da der Gegner nicht antrat.

Tor-Feuerwerk in Biberg: FC Biberg – SVN München II 5:1

Biberg dominierte nach Belieben. Gabriel Konecny brachte sein Team in Führung, gefolgt von Treffern von Etienne Witt, Valentin Weigand (Doppelpack) und Samim Samimi. Hidayet Demircan konnte für SVN nur zwischenzeitlich verkürzen.

Glanzleistung der Bajuwaren: MSV Bajuwaren – Arcadia Messestadt 4:0

Ein beeindruckender Auftritt des MSV. Mirkan Aral (Doppelpack), Batuhan Gök und Amjed Hareb sorgten für klare Verhältnisse.

