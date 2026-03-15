Kreisklasse 4: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 16.Spieltag

Vorschau auf den 17. Spieltag:

Der 17. Spieltag bietet erneut brisante Duelle mit potenziellen Auswirkungen auf beide Tabellenenden:

TSV 1860 München IV – FC Sportfreunde München

Die Löwen wollen nach der Niederlage gegen Pullach zurück in die Spur. Sportfreunde steht unter Zugzwang.

FC Hertha München 1922 – TSV Milbertshofen

Hertha braucht Punkte im Abstiegskampf, während Milbertshofen seine Siegesserie fortsetzen will.

SC München – TSV Turnerbund München

Spitzenspiel! SC München will den Druck auf Akgüney hochhalten, Turnerbund könnte mit einem Auswärtssieg oben andocken.

TSV München-Solln II – SpVgg Thalkirchen

Solln II kämpft ums Überleben, Thalkirchen will nach der Niederlage wieder in die Spur finden.

BSC Sendling München – SV Pullach II

Sendling könnte mit einem Heimsieg ins obere Mittelfeld vordringen, Pullach will den Aufwärtstrend bestätigen.

FC Bosna i Hercegovina München 1993 – TSV München-Ost

Bosna steht vor einer Mammutaufgabe gegen das formstarke München-Ost.

SV Akgüney Spor München – SV München Laim

Der Spitzenreiter will Wiedergutmachung betreiben, Laim könnte mit einem Überraschungssieg den Klassenerhalt festigen.