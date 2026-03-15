 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Kreisklasse 4: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 16.Spieltag

Der 16. Spieltag brachte eine Mischung aus klaren Siegen und spannenden Begegnungen, die sowohl im Tabellenkeller als auch an der Spitze für Bewegung sorgten. Besonders auffällig war die Offensivstärke der Topteams und die deutliche Heimdominanz mehrerer Mannschaften.rn

von Helmut Kampa · Heute, 10:41 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Hecken

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse 4
Thalkirchen
FC Bosna
SV Laim
SV Pullach II
  • SV Pullach II – TSV 1860 München IV 2:1

„Pullach schlägt die Löwen spät“

  • TSV Milbertshofen – SV Akgüney Spor München 5:0

„Milbertshofen demontiert den Spitzenreiter“

  • FC Sportfreunde München – SC München 1:7

„SC München überrollt die Sportfreunde“

  • SpVgg Thalkirchen – BSC Sendling München 2:4

„Sendling dreht die Partie in Halbzeit zwei“

  • TSV Turnerbund München – FC Hertha München 1922 4:1

„Turnerbund mit klarem Heimsieg“

  • SV München Laim – FC Bosna i Hercegovina München 1993 4:0

„Laim siegt souverän gegen Bosna“

  • TSV München-Ost – TSV München-Solln II 4:0

„München-Ost lässt Solln keine Chance“

Liga-Fazit nach dem 16. Spieltag:

Die Liga bleibt an der Spitze eng umkämpft. SV Akgüney Spor München musste mit der herben Niederlage in Milbertshofen einen Rückschlag hinnehmen, führt aber weiterhin knapp vor SC München und TSV München-Ost. Thalkirchen bleibt trotz der Heimniederlage auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Im Mittelfeld festigen Milbertshofen und Turnerbund ihre Positionen, während Sendling dank des Auswärtssiegs wichtige Punkte sammelte.

Im Tabellenkeller wird die Lage für FC Sportfreunde München immer aussichtsloser. FC Bosna und Solln II kämpfen verzweifelt um den Anschluss, während Pullach II mit dem Heimsieg etwas Luft verschafft hat.

So., 08.03.2026, 16:15 Uhr
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln II
4
0
Abpfiff

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
FC Sportfreunde München
FC Sportfreunde MünchenFC SF Mü
SC München
SC MünchenSC München
1
7
Abpfiff

So., 08.03.2026, 11:15 Uhr
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
4
1

Sa., 07.03.2026, 11:00 Uhr
TSV Milbertshofen
TSV MilbertshofenMilbertshof.
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
5
0
Abpfiff

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
SV München Laim
SV München LaimSV Laim
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
4
0
Abpfiff

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling
2
4
Abpfiff

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach II
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 IV
2
1
Abpfiff

Vorschau auf den 17. Spieltag:

Der 17. Spieltag bietet erneut brisante Duelle mit potenziellen Auswirkungen auf beide Tabellenenden:

  • TSV 1860 München IV – FC Sportfreunde München

Die Löwen wollen nach der Niederlage gegen Pullach zurück in die Spur. Sportfreunde steht unter Zugzwang.

  • FC Hertha München 1922 – TSV Milbertshofen

Hertha braucht Punkte im Abstiegskampf, während Milbertshofen seine Siegesserie fortsetzen will.

  • SC München – TSV Turnerbund München

Spitzenspiel! SC München will den Druck auf Akgüney hochhalten, Turnerbund könnte mit einem Auswärtssieg oben andocken.

  • TSV München-Solln II – SpVgg Thalkirchen

Solln II kämpft ums Überleben, Thalkirchen will nach der Niederlage wieder in die Spur finden.

  • BSC Sendling München – SV Pullach II

Sendling könnte mit einem Heimsieg ins obere Mittelfeld vordringen, Pullach will den Aufwärtstrend bestätigen.

  • FC Bosna i Hercegovina München 1993 – TSV München-Ost

Bosna steht vor einer Mammutaufgabe gegen das formstarke München-Ost.

  • SV Akgüney Spor München – SV München Laim

Der Spitzenreiter will Wiedergutmachung betreiben, Laim könnte mit einem Überraschungssieg den Klassenerhalt festigen.