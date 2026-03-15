Kreisklasse 4: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 16.Spieltag

„Pullach schlägt die Löwen spät“
„Milbertshofen demontiert den Spitzenreiter“
„SC München überrollt die Sportfreunde“
„Sendling dreht die Partie in Halbzeit zwei“
„Turnerbund mit klarem Heimsieg“
„Laim siegt souverän gegen Bosna“
„München-Ost lässt Solln keine Chance“
Liga-Fazit nach dem 16. Spieltag:
Die Liga bleibt an der Spitze eng umkämpft. SV Akgüney Spor München musste mit der herben Niederlage in Milbertshofen einen Rückschlag hinnehmen, führt aber weiterhin knapp vor SC München und TSV München-Ost. Thalkirchen bleibt trotz der Heimniederlage auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Im Mittelfeld festigen Milbertshofen und Turnerbund ihre Positionen, während Sendling dank des Auswärtssiegs wichtige Punkte sammelte.
Im Tabellenkeller wird die Lage für FC Sportfreunde München immer aussichtsloser. FC Bosna und Solln II kämpfen verzweifelt um den Anschluss, während Pullach II mit dem Heimsieg etwas Luft verschafft hat.
Vorschau auf den 17. Spieltag:
Der 17. Spieltag bietet erneut brisante Duelle mit potenziellen Auswirkungen auf beide Tabellenenden:
Die Löwen wollen nach der Niederlage gegen Pullach zurück in die Spur. Sportfreunde steht unter Zugzwang.
Hertha braucht Punkte im Abstiegskampf, während Milbertshofen seine Siegesserie fortsetzen will.
Spitzenspiel! SC München will den Druck auf Akgüney hochhalten, Turnerbund könnte mit einem Auswärtssieg oben andocken.
Solln II kämpft ums Überleben, Thalkirchen will nach der Niederlage wieder in die Spur finden.
Sendling könnte mit einem Heimsieg ins obere Mittelfeld vordringen, Pullach will den Aufwärtstrend bestätigen.
Bosna steht vor einer Mammutaufgabe gegen das formstarke München-Ost.
Der Spitzenreiter will Wiedergutmachung betreiben, Laim könnte mit einem Überraschungssieg den Klassenerhalt festigen.