 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Kreisklasse 4: Spitzenreiter Akgüney bleibt daheim stark

Der 17. Spieltag bot den Zuschauern wieder reichlich Tore, dramatische Wendungen und wichtige Entscheidungen im Tabellenkampf.rn

von Helmut Kampa · Heute, 19:24 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Hecken

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Kreisklasse 4
Thalkirchen
FC Bosna
SV Laim
SV Pullach II

Der SV Akgüney Spor München behauptet sich weiterhin an der Spitze mit 40 Punkten, dicht gefolgt vom SC München (38) und dem TSV München-Ost (37). Thalkirchen (36) bleibt im direkten Titelrennen.

Im Mittelfeld festigt Milbertshofen mit nun 33 Zählern Platz fünf. Sendling (28) und Turnerbund (25) ordnen sich klar dahinter ein. Im Tabellenkeller verschärft sich die Situation für Bosna (10) und die Sportfreunde (6), die in der Rückrunde dringend punkten müssen.

Auffällig sind die starken Offensiven von Thalkirchen (72 Tore) und SC München (70 Tore), während die Sportfreunde mit 86 Gegentoren weiter die schwächste Abwehr stellen.

Heute, 10:45 Uhr
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
TSV Milbertshofen
TSV MilbertshofenMilbertshof.
0
4
Abpfiff

FC Hertha München 1922 – TSV Milbertshofen 0:4

„Milbertshofen siegt souverän auswärts“

Die Gäste dominierten das Spiel klar. Lauter (17.) und Karim (37.) stellten schon vor der Pause die Weichen, bevor Özcan (44., 90.+2) mit einem Doppelpack den Kantersieg perfekt machte.

Heute, 11:00 Uhr
SC München
SC MünchenSC München
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund
5
0

SC München – TSV Turnerbund München 5:0

„SC München fegt Turnerbund vom Platz“

Ein einseitiges Spiel, in dem Reiss (6., 72.) und Englmann (18., 70.) sowie Monn (39.) die Torschützenliste füllten. Der SC München bleibt damit dicht an der Tabellenspitze.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 IV
FC Sportfreunde München
FC Sportfreunde MünchenFC SF Mü
3
2
Abpfiff

TSV 1860 München IV – FC Sportfreunde München 3:2

„Celik erlöst die Löwen spät“

In einem umkämpften Duell setzte sich 1860 IV knapp gegen die Sportfreunde durch. Nerdinger (5.) und Velkov (40.) brachten die Gäste zweimal in Führung, doch Steinert (39.) und Petö (72., Foulelfmeter) glichen aus. Celik sorgte in der 84. Minute für den umjubelten Siegtreffer.

Heute, 15:00 Uhr
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling
SV Pullach
SV PullachSV Pullach II
6
3
Abpfiff

BSC Sendling München – SV Pullach II 6:3

„Ljumani entscheidet torreiches Spektakel“

Frühe Tore und ein offener Schlagabtausch prägten die Partie. Möller (15., 38., 49. Foulelfmeter) hielt Pullach im Spiel, doch Ljumani (64., 85., 90.+2) drehte die Begegnung. Katemliadis (90.+4) setzte den Schlusspunkt.

Heute, 13:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln II
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
3
6
Abpfiff

TSV München-Solln II – SpVgg Thalkirchen 3:6

„Torregen in Solln – Raub trifft dreifach“

Ein spektakuläres Offensivspiel mit vielen Führungswechseln. Raub (15., 20., 45.) war der Mann des Tages für Thalkirchen. Die Gastgeber kämpften tapfer, doch Knobloch (44.) und Huber (78.) sorgten für die Entscheidung.

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
2
4
Abpfiff

FC Bosna i Hercegovina München 1993 – TSV München-Ost 2:4

„München-Ost punktet auswärts dreifach“

Bosna legte durch Mujanovic (6.) los, doch Orschiedt (21.), Hübner (30.), Pollak (49.) und Scharpf (83.) drehten die Partie. Dzafic (73.) machte es zwischenzeitlich noch spannend.

Heute, 15:00 Uhr
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
SV München Laim
SV München LaimSV Laim
4
2
Abpfiff

SV Akgüney Spor München – SV München Laim 4:2

„Spitzenreiter Akgüney bleibt daheim stark“

Martin (12.) brachte die Hausherren früh in Führung. Trotz Rückstand nach Toren von Hense (18.) und Sylla (46.) bewies Akgüney Moral: Geiling (72.), ein Eigentor von Kovacevic (80.) und Tambwe Kalunga (90.+3) sicherten den Sieg.

Vorschau auf den 18. Spieltag

Der kommende Spieltag verspricht Spannung im Titel- und Abstiegskampf:

  • SV Pullach II – SpVgg Thalkirchen

Thalkirchen will den Anschluss an die Spitze halten, während Pullach dringend Punkte im Abstiegskampf braucht.

  • TSV Milbertshofen – SC München

Topspiel in Milbertshofen: Der SC will Rang zwei festigen, die Gastgeber könnten mit einem Sieg selbst noch ins Titelrennen eingreifen.

  • FC Sportfreunde München – BSC Sendling München

Für die Sportfreunde zählt nur ein Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren.

  • TSV Turnerbund München – TSV 1860 München IV

Ein Duell zweier Mittelfeldteams, bei dem beide punkten müssen, um Abstand nach unten zu halten.

  • SV München Laim – FC Hertha München 1922

Direktes Nachbarschaftsduell im unteren Tabellendrittel – hier könnte der Sieger einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

  • FC Bosna i Hercegovina München 1993 – TSV München-Solln II

Abstiegskrimi pur! Bosna braucht dringend Punkte, während Solln II mit einem Sieg Luft nach unten bekommt.

  • TSV München-Ost – SV Akgüney Spor München

Das absolute Topspiel: Dritter gegen Erster. Ein Sieg von München-Ost würde das Titelrennen noch spannender machen.

Mit diesem Spieltag stehen Entscheidungen an, die sowohl im Titelkampf als auch im Tabellenkeller richtungsweisend sein könnten.