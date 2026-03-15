Kreisklasse 4: Spitzenreiter Akgüney bleibt daheim stark

Der SV Akgüney Spor München behauptet sich weiterhin an der Spitze mit 40 Punkten, dicht gefolgt vom SC München (38) und dem TSV München-Ost (37). Thalkirchen (36) bleibt im direkten Titelrennen.
Im Mittelfeld festigt Milbertshofen mit nun 33 Zählern Platz fünf. Sendling (28) und Turnerbund (25) ordnen sich klar dahinter ein. Im Tabellenkeller verschärft sich die Situation für Bosna (10) und die Sportfreunde (6), die in der Rückrunde dringend punkten müssen.
Auffällig sind die starken Offensiven von Thalkirchen (72 Tore) und SC München (70 Tore), während die Sportfreunde mit 86 Gegentoren weiter die schwächste Abwehr stellen.
FC Hertha München 1922 – TSV Milbertshofen 0:4
„Milbertshofen siegt souverän auswärts“
Die Gäste dominierten das Spiel klar. Lauter (17.) und Karim (37.) stellten schon vor der Pause die Weichen, bevor Özcan (44., 90.+2) mit einem Doppelpack den Kantersieg perfekt machte.
SC München – TSV Turnerbund München 5:0
„SC München fegt Turnerbund vom Platz“
Ein einseitiges Spiel, in dem Reiss (6., 72.) und Englmann (18., 70.) sowie Monn (39.) die Torschützenliste füllten. Der SC München bleibt damit dicht an der Tabellenspitze.
TSV 1860 München IV – FC Sportfreunde München 3:2
„Celik erlöst die Löwen spät“
In einem umkämpften Duell setzte sich 1860 IV knapp gegen die Sportfreunde durch. Nerdinger (5.) und Velkov (40.) brachten die Gäste zweimal in Führung, doch Steinert (39.) und Petö (72., Foulelfmeter) glichen aus. Celik sorgte in der 84. Minute für den umjubelten Siegtreffer.
BSC Sendling München – SV Pullach II 6:3
„Ljumani entscheidet torreiches Spektakel“
Frühe Tore und ein offener Schlagabtausch prägten die Partie. Möller (15., 38., 49. Foulelfmeter) hielt Pullach im Spiel, doch Ljumani (64., 85., 90.+2) drehte die Begegnung. Katemliadis (90.+4) setzte den Schlusspunkt.
TSV München-Solln II – SpVgg Thalkirchen 3:6
„Torregen in Solln – Raub trifft dreifach“
Ein spektakuläres Offensivspiel mit vielen Führungswechseln. Raub (15., 20., 45.) war der Mann des Tages für Thalkirchen. Die Gastgeber kämpften tapfer, doch Knobloch (44.) und Huber (78.) sorgten für die Entscheidung.
FC Bosna i Hercegovina München 1993 – TSV München-Ost 2:4
„München-Ost punktet auswärts dreifach“
Bosna legte durch Mujanovic (6.) los, doch Orschiedt (21.), Hübner (30.), Pollak (49.) und Scharpf (83.) drehten die Partie. Dzafic (73.) machte es zwischenzeitlich noch spannend.
SV Akgüney Spor München – SV München Laim 4:2
„Spitzenreiter Akgüney bleibt daheim stark“
Martin (12.) brachte die Hausherren früh in Führung. Trotz Rückstand nach Toren von Hense (18.) und Sylla (46.) bewies Akgüney Moral: Geiling (72.), ein Eigentor von Kovacevic (80.) und Tambwe Kalunga (90.+3) sicherten den Sieg.
Der kommende Spieltag verspricht Spannung im Titel- und Abstiegskampf:
Thalkirchen will den Anschluss an die Spitze halten, während Pullach dringend Punkte im Abstiegskampf braucht.
Topspiel in Milbertshofen: Der SC will Rang zwei festigen, die Gastgeber könnten mit einem Sieg selbst noch ins Titelrennen eingreifen.
Für die Sportfreunde zählt nur ein Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren.
Ein Duell zweier Mittelfeldteams, bei dem beide punkten müssen, um Abstand nach unten zu halten.
Direktes Nachbarschaftsduell im unteren Tabellendrittel – hier könnte der Sieger einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.
Abstiegskrimi pur! Bosna braucht dringend Punkte, während Solln II mit einem Sieg Luft nach unten bekommt.
Das absolute Topspiel: Dritter gegen Erster. Ein Sieg von München-Ost würde das Titelrennen noch spannender machen.
Mit diesem Spieltag stehen Entscheidungen an, die sowohl im Titelkampf als auch im Tabellenkeller richtungsweisend sein könnten.