Kreisklasse 4: Spitzenreiter Akgüney bleibt daheim stark

– Foto: Sascha Hecken

Der SV Akgüney Spor München behauptet sich weiterhin an der Spitze mit 40 Punkten, dicht gefolgt vom SC München (38) und dem TSV München-Ost (37). Thalkirchen (36) bleibt im direkten Titelrennen.

Im Mittelfeld festigt Milbertshofen mit nun 33 Zählern Platz fünf. Sendling (28) und Turnerbund (25) ordnen sich klar dahinter ein. Im Tabellenkeller verschärft sich die Situation für Bosna (10) und die Sportfreunde (6), die in der Rückrunde dringend punkten müssen.

Auffällig sind die starken Offensiven von Thalkirchen (72 Tore) und SC München (70 Tore), während die Sportfreunde mit 86 Gegentoren weiter die schwächste Abwehr stellen.