 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht

Kreisklasse 4 München

2. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse 4
Thalkirchen
FC Bosna
SV Laim
SV Pullach II

Diese Spielrunde begeisterte mit spektakulären Toren, dramatischen Wendungen und offensiver Spielfreude. Besonders das Torfestival zwischen SC München und TSV Milbertshofen sowie der Kantersieg der SpVgg Thalkirchen bleiben in Erinnerung.

Blitzstart sichert den Sieg: TSV 1860 München IV – TSV Turnerbund München 2:0

Ein früher Treffer von Alexander Petö in der 3. Minute brachte den TSV 1860 München IV auf die Siegesstraße. Robert Scheel legte kurz vor der Pause nach und besiegelte den verdienten Heimsieg.

Tore: 1:0 Alexander Petö (3.), 2:0 Robert Scheel (41.)

Torreiches Spektakel mit Happy End: SC München – TSV Milbertshofen 5:3

In einem wahren Torfestival glänzten Stefan Reiss und Fabian Eisenschmidt mit jeweils zwei Treffern. Jakob Schöttgen sorgte für die Vorentscheidung, ehe Remigius Kähler noch einmal Spannung aufkommen ließ.

Tore: 0:1 Konstantinos Lamprou (3.), 1:1 Stefan Reiss (20.), 2:1 Fabian Eisenschmidt (25.), 2:2 Marco Wirtl (30.), 3:2 Stefan Reiss (45.), 4:2 Jakob Schöttgen (52.), 4:3 Remigius Kähler (68.), 5:3 Fabian Eisenschmidt (90., Foulelfmeter)

Kantersieg der Extraklasse: SpVgg Thalkirchen – SV Pullach II 8:1

Die SpVgg Thalkirchen fegte den Gegner mit einer beeindruckenden Offensivleistung vom Platz. Jakob Neumaier und Felix Hummel trafen jeweils doppelt, während Jonas Elfara und Kevin Heck den Torreigen eröffneten.

Tore: 1:0 Jonas Elfara (4.), 2:0 Kevin Heck (18.), 2:1 (Eigentor Finn Friedrich (31.)), 3:1 Jakob Neumaier (51.), 4:1 Jakob Neumaier (55.), 5:1 Ahmet Kamis (64.), 6:1 Jakob Neumaier (68.), 7:1 Felix Hummel (81.), 8:1 Felix Hummel (81.)

Taktisches Duell ohne Tore: TSV München-Solln II – FC Bosna i Hercegovina München 1993 0:0

Beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Trotz einiger Chancen blieb es bei einer torlosen Punkteteilung.

Tore: keine

Spannung bis zum Schluss: SV Akgüney Spor München – TSV München-Ost 3:2

Sükrü Kamil Sarac war der Mann des Spiels mit einem Doppelpack. Nach dem Ausgleich durch Kevin Todorovic sorgte Precieux Dinganga kurz vor Schluss für den umjubelten Siegtreffer.

Tore: 0:1 Kevin Todorovic (31.), 1:1 Sükrü Kamil Sarac (47.), 2:1 Sükrü Kamil Sarac (66.), 2:2 Kevin Todorovic (67., Foulelfmeter), 3:2 Precieux Dinganga (85.)

Gelb-Rot: Conor Martin (71., SV Akgüney Spor München, taktisches Foulspiel)

Offensivfeuerwerk mit zehn Toren: BSC Sendling München – FC Sportfreunde München 6:4

Ein wildes Spiel ohne bekannte Torschützen. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, den BSC Sendling München für sich entschied.

Tore: keine Angaben

Hervorgehobene Torschützen:

  • Jakob Neumaier (SpVgg Thalkirchen) – Hattrick beim 8:1-Sieg
  • Sükrü Kamil Sarac (SV Akgüney Spor München) – Doppelpack und Spielentscheider
  • Stefan Reiss & Fabian Eisenschmidt (SC München) – je zwei Tore im Torfestival

Gestern, 13:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln II
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
2
0
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
SC München
SC MünchenSC München
TSV Milbertshofen
TSV MilbertshofenMilbertshof.
5
3
Abpfiff

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
SV München Laim
SV München LaimSV Laim
19:30

Gestern, 15:00 Uhr
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
3
2
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
SV Pullach
SV PullachSV Pullach II
8
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling
FC Sportfreunde München
FC Sportfreunde MünchenFC SF Mü
6
4
Abpfiff

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 IV
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund
2
0

Aufrufe: 01.9.2025, 18:01 Uhr
Helmut KampaAutor