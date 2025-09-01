Kreisklasse 4 München

Blitzstart sichert den Sieg: TSV 1860 München IV – TSV Turnerbund München 2:0

Ein früher Treffer von Alexander Petö in der 3. Minute brachte den TSV 1860 München IV auf die Siegesstraße. Robert Scheel legte kurz vor der Pause nach und besiegelte den verdienten Heimsieg.

Tore: 1:0 Alexander Petö (3.), 2:0 Robert Scheel (41.)

⸻

Torreiches Spektakel mit Happy End: SC München – TSV Milbertshofen 5:3

In einem wahren Torfestival glänzten Stefan Reiss und Fabian Eisenschmidt mit jeweils zwei Treffern. Jakob Schöttgen sorgte für die Vorentscheidung, ehe Remigius Kähler noch einmal Spannung aufkommen ließ.

Tore: 0:1 Konstantinos Lamprou (3.), 1:1 Stefan Reiss (20.), 2:1 Fabian Eisenschmidt (25.), 2:2 Marco Wirtl (30.), 3:2 Stefan Reiss (45.), 4:2 Jakob Schöttgen (52.), 4:3 Remigius Kähler (68.), 5:3 Fabian Eisenschmidt (90., Foulelfmeter)

⸻

Kantersieg der Extraklasse: SpVgg Thalkirchen – SV Pullach II 8:1

Die SpVgg Thalkirchen fegte den Gegner mit einer beeindruckenden Offensivleistung vom Platz. Jakob Neumaier und Felix Hummel trafen jeweils doppelt, während Jonas Elfara und Kevin Heck den Torreigen eröffneten.

Tore: 1:0 Jonas Elfara (4.), 2:0 Kevin Heck (18.), 2:1 (Eigentor Finn Friedrich (31.)), 3:1 Jakob Neumaier (51.), 4:1 Jakob Neumaier (55.), 5:1 Ahmet Kamis (64.), 6:1 Jakob Neumaier (68.), 7:1 Felix Hummel (81.), 8:1 Felix Hummel (81.)

⸻

Taktisches Duell ohne Tore: TSV München-Solln II – FC Bosna i Hercegovina München 1993 0:0

Beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Trotz einiger Chancen blieb es bei einer torlosen Punkteteilung.

Tore: keine

⸻

Spannung bis zum Schluss: SV Akgüney Spor München – TSV München-Ost 3:2

Sükrü Kamil Sarac war der Mann des Spiels mit einem Doppelpack. Nach dem Ausgleich durch Kevin Todorovic sorgte Precieux Dinganga kurz vor Schluss für den umjubelten Siegtreffer.

Tore: 0:1 Kevin Todorovic (31.), 1:1 Sükrü Kamil Sarac (47.), 2:1 Sükrü Kamil Sarac (66.), 2:2 Kevin Todorovic (67., Foulelfmeter), 3:2 Precieux Dinganga (85.)

Gelb-Rot: Conor Martin (71., SV Akgüney Spor München, taktisches Foulspiel)

⸻

Offensivfeuerwerk mit zehn Toren: BSC Sendling München – FC Sportfreunde München 6:4

Ein wildes Spiel ohne bekannte Torschützen. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, den BSC Sendling München für sich entschied.

Tore: keine Angaben

⸻

Hervorgehobene Torschützen: