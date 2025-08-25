Kreisklasse 4 München 1. Spieltag

SC München zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Viktor Robert, Stefan Reiss, Jakob Schöttgen (2) und Luis Monn sorgten für klare Verhältnisse. Der Ehrentreffer von Ruben Marino Möller änderte nichts an der Dominanz der Gäste.

Eine torreiche Partie, in der TSV München-Ost nach Rückständen immer wieder zurückkam. Ben Pollak, Kevin Todorovic (2), Anastas Braun und Manuel Aldama Hübner trafen für die Gäste. Leon Filić und Tom Serriere hielten SV München Laim zwischenzeitlich im Spiel.

Ein souveräner Auswärtssieg für TSV München-Solln II. Alexander Gareis traf doppelt, Mykhailo Samoshchenko und Simon Metzger erhöhten. BSC Sendling München war nach der roten Karte für Sanjar Narkobilov in Unterzahl chancenlos.

FC SF Mü - FC Hertha Mü

Vorschau für den nächsten Spieltag:

TSV 1860 München IV (6. Platz) – TSV Turnerbund München (14. Platz):

Nach dem Remis will TSV 1860 München IV zu Hause gewinnen. TSV Turnerbund München steht nach der hohen Niederlage unter Druck und muss die Defensive stabilisieren.

SC München (2. Platz) – TSV Milbertshofen (8. Platz):

SC München geht mit breiter Brust ins Spiel. TSV Milbertshofen muss in seinem ersten Saisonspiel besonders in der Abwehr wachsam sein.

SpVgg Thalkirchen (5. Platz) – SV Pullach II (12. Platz):

SpVgg Thalkirchen will nach dem Unentschieden den ersten Sieg einfahren. SV Pullach II muss besonders in der Defensive zulegen.

TSV München-Solln II (3. Platz) – FC Bosna i Hercegovina München 1993 (7. Platz):

Nach dem klaren Sieg ist TSV München-Solln II Favorit. FC Bosna i Hercegovina München 1993 hat noch kein Spiel bestritten und ist schwer einzuschätzen.

SV Akgüney Spor München (1. Platz) – TSV München-Ost (4. Platz):

Das Topspiel des Spieltags! Beide Teams starteten mit Kantersiegen. Ein spannendes Duell auf Augenhöhe wird erwartet.

BSC Sendling München (13. Platz) – FC Sportfreunde München (10. Platz):

BSC Sendling München muss nach der deutlichen Niederlage eine Reaktion zeigen. FC Sportfreunde München startet in die Saison und könnte von der Unsicherheit des Gegners profitieren.

FC Hertha München 1922 (9. Platz) – SV München Laim (11. Platz):

Für beide Teams geht es um die ersten Punkte. SV München Laim muss die Defensive nach fünf Gegentoren verbessern.