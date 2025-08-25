Kreisklasse 4 München 1. Spieltag

Der erste Spieltag der Saison bot viele Tore und spannende Begegnungen. Besonders SV Akgüney Spor München und SC München setzten mit klaren Siegen ein Ausrufezeichen und übernahmen die Tabellenspitze. Auch TSV München-Solln II und TSV München-Ost überzeugten mit starken Offensivleistungen. Die Partie zwischen SpVgg Thalkirchen und TSV 1860 München IV sorgte für Spannung bis zur letzten Minute.
Ein mitreißendes Spiel mit zahlreichen Führungswechseln. Jonas Raub brachte die SpVgg Thalkirchen früh in Führung, doch TSV 1860 München IV schlug durch Alexander Petö und Salif Boubacar zurück. In der Nachspielzeit rettete Jeffrey Ebert per Foulelfmeter den Punkt für die Gäste. Ein gerechtes Unentschieden in einem spannenden Match.
SV Akgüney Spor München dominierte das Spiel von Beginn an. Domenico De Marco glänzte mit zwei Treffern, unterstützt von Manuel Polak, Precieux Dinganga, Yigit Hasan Kaygisiz und Conor Martin. TSV Turnerbund München fand keine Mittel gegen die starke Offensive des Gegners.
SC München zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Viktor Robert, Stefan Reiss, Jakob Schöttgen (2) und Luis Monn sorgten für klare Verhältnisse. Der Ehrentreffer von Ruben Marino Möller änderte nichts an der Dominanz der Gäste.
Eine torreiche Partie, in der TSV München-Ost nach Rückständen immer wieder zurückkam. Ben Pollak, Kevin Todorovic (2), Anastas Braun und Manuel Aldama Hübner trafen für die Gäste. Leon Filić und Tom Serriere hielten SV München Laim zwischenzeitlich im Spiel.
Ein souveräner Auswärtssieg für TSV München-Solln II. Alexander Gareis traf doppelt, Mykhailo Samoshchenko und Simon Metzger erhöhten. BSC Sendling München war nach der roten Karte für Sanjar Narkobilov in Unterzahl chancenlos.
Vorschau für den nächsten Spieltag:
TSV 1860 München IV (6. Platz) – TSV Turnerbund München (14. Platz):
Nach dem Remis will TSV 1860 München IV zu Hause gewinnen. TSV Turnerbund München steht nach der hohen Niederlage unter Druck und muss die Defensive stabilisieren.
SC München (2. Platz) – TSV Milbertshofen (8. Platz):
SC München geht mit breiter Brust ins Spiel. TSV Milbertshofen muss in seinem ersten Saisonspiel besonders in der Abwehr wachsam sein.
SpVgg Thalkirchen (5. Platz) – SV Pullach II (12. Platz):
SpVgg Thalkirchen will nach dem Unentschieden den ersten Sieg einfahren. SV Pullach II muss besonders in der Defensive zulegen.
TSV München-Solln II (3. Platz) – FC Bosna i Hercegovina München 1993 (7. Platz):
Nach dem klaren Sieg ist TSV München-Solln II Favorit. FC Bosna i Hercegovina München 1993 hat noch kein Spiel bestritten und ist schwer einzuschätzen.
SV Akgüney Spor München (1. Platz) – TSV München-Ost (4. Platz):
Das Topspiel des Spieltags! Beide Teams starteten mit Kantersiegen. Ein spannendes Duell auf Augenhöhe wird erwartet.
BSC Sendling München (13. Platz) – FC Sportfreunde München (10. Platz):
BSC Sendling München muss nach der deutlichen Niederlage eine Reaktion zeigen. FC Sportfreunde München startet in die Saison und könnte von der Unsicherheit des Gegners profitieren.
FC Hertha München 1922 (9. Platz) – SV München Laim (11. Platz):
Für beide Teams geht es um die ersten Punkte. SV München Laim muss die Defensive nach fünf Gegentoren verbessern.