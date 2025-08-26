Kreisklasse 4 Donau/Isar 1. Spieltag

Der erste Spieltag der neuen Saison bot spannende Duelle, klare Sieger und hart umkämpfte Partien. Türk Gücü Erding, TuS Oberding und BSG Taufkirchen überzeugten mit souveränen Siegen und einer starken Offensivleistung. Überraschend endete das Duell zwischen SV Eichenried und TSV Aspis Taufkirchen mit einem gerechten Unentschieden. Die Mannschaften präsentierten sich insgesamt in guter Frühform und lieferten den Fans spektakuläre Momente.
Am vergangenen Spieltag der Punktspielrunde empfing die BSG Taufkirchen den FC Hohenpolding. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Spielgeschehen und setzte den Gegner früh unter Druck. Bereits in der 7. Minute gelang Thomas Hamburger der Führungstreffer nach einer sehenswerten Offensivaktion. Leider musste Hamburger kurz darauf verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Anton Mundigl in die Partie.
Trotz des frühen Wechsels ließ sich Taufkirchen nicht aus dem Konzept bringen. In der 27. Minute erhöhte Simon Georgakos mit einem präzisen Schuss ins Eck auf 2:0. Die Gäste aus Hohenpolding fanden kaum Mittel gegen die kompakte Defensive und das schnelle Umschaltspiel der Gastgeber.
In der zweiten Halbzeit kontrollierte BSG Taufkirchen weiterhin das Spiel. Trainer setzte frische Kräfte ein, um das Tempo hochzuhalten, darunter Maximilian Gebhard und Samuel Schlossnikl. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim verdienten 2:0-Endstand.
Die BSG Taufkirchen zeigte eine überzeugende Leistung mit starkem Pressing und effizientem Offensivspiel. Die frühe Führung gab Sicherheit und der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.
Ein verdienter Sieg für BSG Taufkirchen, der durch konsequente Chancenverwertung und eine stabile Defensive gesichert wurde. Die Mannschaft präsentierte sich taktisch diszipliniert und leidenschaftlich – ein gelungener Auftritt vor heimischem Publikum.
Im Heimspiel gegen die SpVgg Neuching zeigte der TuS Oberding eine souveräne Leistung und gewann verdient mit 3:0. Bereits in der 20. Minute brachte Markus Bauer die Gastgeber nach einer sehenswerten Kombination in Führung. Oberding dominierte das Spielgeschehen und ließ Neuching kaum Chancen zur Entfaltung.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Markus Straßer in der 66. Minute auf 2:0. Der Treffer resultierte aus einer präzisen Flanke von Tobias Götze, die Straßer gekonnt verwandelte. Den Schlusspunkt setzte ein unglückliches Eigentor von Neuchings Fabian Ehrensberger in der 86. Minute, der den Ball nach einer scharfen Hereingabe ins eigene Netz lenkte.
Ein verdienter Sieg für den TuS Oberding, der sowohl defensiv sicher als auch offensiv effizient agierte. Neuching fand kein Mittel gegen die starke Abwehr und das druckvolle Angriffsspiel des Gegners.
Der TuS Oberding überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, dominierte das Spiel über weite Strecken und sicherte sich drei wichtige Punkte. Die Torschützen Markus Bauer und Markus Straßer sowie die konzentrierte Defensivarbeit waren entscheidend für den Erfolg.
Am Sonntag traf der SC Kirchasch vor heimischer Kulisse auf die DJK Ottenhofen und sicherte sich in einer spannenden Partie einen 2:1-Heimsieg. Die Mannschaft von SC Kirchasch zeigte von Beginn an ein engagiertes Spiel und ging in der 33. Minute durch Michael Wernhart in Führung. Nach einer präzisen Flanke setzte er sich im Strafraum souverän durch und verwandelte eiskalt zur 1:0-Führung.
Nach der Halbzeit erhöhte Ottenhofen den Druck auf das Tor von Kirchasch. Dies zahlte sich in der 75. Minute aus, als Nico Beykirch-Wehking den Ausgleichstreffer erzielte. Mit einem platzierten Schuss aus der Distanz ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance.
Doch Kirchasch ließ sich nicht beirren und drängte auf den Sieg. In der 84. Minute war es erneut Michael Wernhart, der nach einem schnellen Konter den Ball im Tor unterbrachte und den Endstand von 2:1 besiegelte.
Der SC Kirchasch zeigte Kampfgeist und Siegeswillen, besonders in den entscheidenden Momenten des Spiels. Die DJK Ottenhofen präsentierte sich als starker Gegner, doch letztlich entschied die Effizienz von Michael Wernhart das Spiel.
Ein verdienter Heimsieg für den SC Kirchasch, der durch eine starke Teamleistung und den herausragenden Doppelpack von Michael Wernhart errungen wurde. Ottenhofen konnte zwar phasenweise überzeugen, musste sich jedoch der Kaltschnäuzigkeit des Gegners geschlagen geben.
Im packenden Aufeinandertreffen zwischen dem SV Eichenried und dem TSV Aspis Taufkirchen trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten 1:1. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktisch disziplinierten Defensivreihen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem SV Eichenried der Führungstreffer durch Jonas Peters (45.+1), der nach einem präzisen Pass eiskalt verwandelte.
Nach der Pause erhöhte der TSV Aspis Taufkirchen den Druck und wurde in der 53. Minute belohnt: Julian Schaumaier glich mit einem sehenswerten Distanzschuss aus. In der Folge hatten beide Teams Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch starke Torwartleistungen verhinderten weitere Treffer.
Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung. Der SV Eichenried überzeugte mit effektivem Konterspiel, während der TSV Aspis Taufkirchen durch Ballsicherheit und Pressing glänzte. Am Ende spiegelt das 1:1 den Spielverlauf fair wider.
Das Unentschieden war ein gerechtes Resultat in einem Spiel, das von Kampfgeist und taktischer Disziplin geprägt war. Beide Teams können mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn jeweils der Sieg greifbar schien.
Im spannenden Duell zwischen Türk Gücü Erding und dem FC Forstern konnte sich die Heimmannschaft mit einem klaren 4:1-Erfolg durchsetzen. Bereits in der 5. Minute brachte Dominic Masion den FC Forstern überraschend in Führung. Doch Türk Gücü Erding zeigte Kampfgeist und erzielte kurz vor der Halbzeitpause den Ausgleich durch Aleksandar Katić (45.+1).
Nach dem Seitenwechsel dominierte Türk Gücü das Spielgeschehen. In der 65. Minute sorgte Kaan Cay für die verdiente Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte ein Eigentor von Benedikt Keilhacker (67.) den Vorsprung auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Kaan Cay in der 87. Minute, der mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand besiegelte.
Türk Gücü Erding zeigte nach einem frühen Rückstand Moral und dominierte die zweite Halbzeit. Besonders Kaan Cay überzeugte mit seinem Doppelpack. Der FC Forstern konnte nach der frühen Führung dem Druck nicht standhalten.
Ein verdienter Sieg für Türk Gücü Erding, der durch eine starke zweite Halbzeit und effektive Chancenverwertung erreicht wurde. Der FC Forstern muss seine Defensivarbeit verbessern, um solche Partien künftig erfolgreicher zu gestalten.
Am vergangenen Wochenende traf der FC Herzogstadt auf den FC Fraunberg in einem spannenden Punktspiel. Die Partie begann ausgeglichen, doch in der 20. Minute geriet der FC Herzogstadt unglücklich in Rückstand durch ein Eigentor von Raffael Rosenhuber. Trotz intensiver Bemühungen und engagierten Offensivaktionen blieb der Ausgleich zunächst aus.
In der zweiten Halbzeit erhöhte der FC Herzogstadt den Druck. Die Partie wurde hitziger und endete mit einem Platzverweis für Metehan Özen in der 83. Minute, was die Mannschaft zusätzlich unter Druck setzte. Doch der FC Herzogstadt bewies Moral: In der 89. Minute gelang Christoph Greckl der viel umjubelte Ausgleich. Als schon alles auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Moritz Bigalke in der Nachspielzeit (90.+1) noch einmal zu und sicherte seinem Team den 2:1-Sieg.
Trotz Rückstand und Unterzahl zeigte der FC Herzogstadt eine beeindruckende Moral und drehte das Spiel in den letzten Minuten. Die späten Tore von Christoph Greckl und Moritz Bigalke unterstreichen den unermüdlichen Kampfgeist der Mannschaft.
Der FC Herzogstadt bewies in einem dramatischen Spiel große Moral und Entschlossenheit. Der Sieg in letzter Minute zeigt die mentale Stärke des Teams, auch in schwierigen Situationen nicht aufzugeben.