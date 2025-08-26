Kreisklasse 4 Donau/Isar 1. Spieltag

Am vergangenen Spieltag der Punktspielrunde empfing die BSG Taufkirchen den FC Hohenpolding. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Spielgeschehen und setzte den Gegner früh unter Druck. Bereits in der 7. Minute gelang Thomas Hamburger der Führungstreffer nach einer sehenswerten Offensivaktion. Leider musste Hamburger kurz darauf verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Anton Mundigl in die Partie.

Trotz des frühen Wechsels ließ sich Taufkirchen nicht aus dem Konzept bringen. In der 27. Minute erhöhte Simon Georgakos mit einem präzisen Schuss ins Eck auf 2:0. Die Gäste aus Hohenpolding fanden kaum Mittel gegen die kompakte Defensive und das schnelle Umschaltspiel der Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte BSG Taufkirchen weiterhin das Spiel. Trainer setzte frische Kräfte ein, um das Tempo hochzuhalten, darunter Maximilian Gebhard und Samuel Schlossnikl. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim verdienten 2:0-Endstand.

Die BSG Taufkirchen zeigte eine überzeugende Leistung mit starkem Pressing und effizientem Offensivspiel. Die frühe Führung gab Sicherheit und der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Ein verdienter Sieg für BSG Taufkirchen, der durch konsequente Chancenverwertung und eine stabile Defensive gesichert wurde. Die Mannschaft präsentierte sich taktisch diszipliniert und leidenschaftlich – ein gelungener Auftritt vor heimischem Publikum.