Kreisklasse 4: Aspis-Acker soll Altenerding ausbremsen - Hohenpolding punktet am Grünen Tisch Ligabericht

Eine heftige Abreibung hat zuletzt der FC Forstern in Moosen kassiert. So ist man auch gegen den VfB Hallbergmoos 2 Außenseiter. „Mit der gleichen Leistung wie in Moosen gehen wir gegen Hallbergmoos unter“, so FC-Pressesprecher Albert Bowinzki.

Ein Verfolgerduell bestreiten der FC Finsing 2 und der seit sechs Spielen ungeschlagene SC Moosen. „Im letzten Heimspiel möchten wir uns mit drei Punkten vom Publikum verabschieden“, so FC-Coach Thomas Bonnet. Michael Helneder fehlt. Alex Kindshofer und Benedikt Aschenbrenner kehren zurück. „In Finsing haben wir die letzten Jahre keine guten Spiele abgeliefert. Sie sind zuhause sehr stark. Daher brauchen wir einen sehr guten Tag“, so SCM-Coach Max Bauer. Verzichten muss er nach dem fulminanten 6:1 gegen Forstern auf Simon Reger.

Favorit ist der TuS Oberding beim TSV St. Wolfgang: „Bedauerlicherweise müssen wir bei trockenem Wetter auf Kunstrasen antreten. Aber wir wollen gegen St. Wolfgang etwas gutmachen. Das Hinspiel war unser schlechtestes Saisonspiel“, sagt TuS-Sprecher Franz Humpl. Philipp Ott fällt mit Bänderriss aus. Bernd Lehmer ist nach seiner Rotsperre wieder dabei, der Einsatz von Christian Werner ist fraglich.

Die Punkte am Grünen Tisch erhalten wird der FC Hohenpolding. Nach weiteren Ausfällen musste der TSV Isen das Spiel absagen. (Tobi Fischbeck)