Kreisklasse 3: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 15.Spieltag

SV Untermenzing (U23) II – SV Aubing München II 2:2

Ein spannendes Duell endete mit einem leistungsgerechten Remis. Bruno Gais brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung, ehe Jakob Renner nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Aubing zeigte jedoch Moral: Milonga José verkürzte kurz vor der Pause (37.) und in der dramatischen Schlussphase sicherte Emre Kekec mit einem Treffer in der 90. Minute den Ausgleich.