Kreisklasse 3: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 15.Spieltag

SV Untermenzing (U23) II – SV Aubing München II 2:2
Ein spannendes Duell endete mit einem leistungsgerechten Remis. Bruno Gais brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung, ehe Jakob Renner nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Aubing zeigte jedoch Moral: Milonga José verkürzte kurz vor der Pause (37.) und in der dramatischen Schlussphase sicherte Emre Kekec mit einem Treffer in der 90. Minute den Ausgleich.
SV Waldeck Obermenzing II – SC Amicitia München 3:3
Ein torreiches Spiel mit dramatischem Verlauf sahen 37 Zuschauer. Robert Schmidt (30.) und Simon Airapetian (36.) sorgten für eine scheinbar komfortable Führung. Doch Amicitia kämpfte sich zurück: Troy Pennycuick (50.) und Mohammed Scherzad per Foulelfmeter (59.) glichen aus. Gonzalo Alba Doria (61.) drehte das Spiel vorübergehend, ehe Victor Rotter in der 90. Minute den Ausgleich markierte.
SV Planegg-Krailling II – FC Croatia München 0:2
Der FC Croatia zeigte sich effizient: Mateo Kuliš traf in der 32. sowie in der 86. Minute und bescherte seiner Mannschaft einen verdienten Auswärtssieg. Planegg-Krailling fand keine Antwort auf die robuste Defensive Croatias.
TSV Großhadern II – FC Anadolu Bayern 2:1
Vor nur 20 Zuschauern entschied Großhadern das Spiel knapp für sich. Tim Ingmar Hörmann traf in der 41. Minute zur Führung. Nach der Pause erhöhte Julian Podolsky (58.) auf 2:0. Anadolu kam zwar durch Asen Damyanov in der 90. Minute noch zum Anschlusstreffer, doch der Ausgleich blieb verwehrt.
Münchner Kickers 2015 – SG FC Georgia/Neuaubing 3:2
In einer packenden Partie mit 30 Zuschauern wechselte die Führung mehrfach. Davit Sikharulidze brachte die Gäste in der 32. Minute in Front, doch Mohamed Barre egalisierte umgehend (36.). Nach der Pause verwandelte Davit Sikharulidze einen Foulelfmeter zum 1:2 (62.). Die Kickers bäumten sich auf: Filip Palac (80.) traf ebenfalls per Strafstoß, bevor Matej Skarica (84.) den umjubelten Siegtreffer erzielte.