Kreisklasse 3 München

Unentschieden in packendem Derby: SV Untermenzing (U23) II – SV Waldeck Obermenzing II 3:3

Ein Spiel voller Wendungen endete mit einem gerechten Remis. Jan Hubauer, Philipp Kamps (Foulelfmeter) und Daniel Onnertz trafen für den SV Untermenzing (U23) II, während Ludwig Kirchner, Charles Chauque und Nouel Ellans Ferero die Tore für den SV Waldeck Obermenzing II erzielten.

Überlegener Sieg für FC Espanol München: SV Aubing München II – FC Espanol München 0:4

Der FC Espanol München dominierte das Spiel mit Toren von Maslah Gorad Abdi, George Mocanu und einem Doppelpack von Raffael Elsner, der den deutlichen Auswärtssieg perfekt machte.

TSV Großhadern II dreht Rückstand zum klaren Sieg: ESV München – TSV Großhadern II 1:4

Nach früher Führung durch Leonhard Diedl für den ESV München wendeten Khalil Droubi, Kohdar Majied Daqo, Selim Altiman und Benno Brandstätter das Spiel zugunsten des TSV Großhadern II.

Effizienter Auftritt von FC Anadolu Bayern: TSV Forstenried-München – FC Anadolu Bayern 1:4

Mit Treffern von Emre Eser, Ilidon Azemi, Almir Trstena und Mete Utku setzte sich der FC Anadolu Bayern souverän durch. Marco Mario Candussi erzielte den Ehrentreffer für den TSV Forstenried-München.

SG FC Georgia/Neuaubing mit starker Defensivleistung: SG FC Georgia/Neuaubing – SC Amicitia München 3:0

Ein klarer Erfolg für die SG FC Georgia/Neuaubing mit Toren von Shalva Gogia (Doppelpack, darunter ein Foulelfmeter) und Davit Sikharulidze sicherte drei verdiente Punkte.

Torfestival mit herausragendem Rancic: Münchner Kickers 2015 – SV Planegg-Krailling II 7:4

In einem spektakulären Duell glänzte Nemanja Rancic mit vier Treffern für die Münchner Kickers 2015. Unterstützt von Toren durch Ahmed Pilav, Goran Grgur und Matteo Stanic ließen sie dem Gegner wenig Chancen, trotz starker Gegenwehr von Hamza Hassan und Yusuf Oteniara.

Hervorgehobene Torschützen: