Kreisklasse 3: Gräfeling verlässt Abstiegszone, Neuried II beendet Durststrecke Sieg beim Tabellenletzten

Das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn setzte sich am Sonntag beim Herakles SV München mit 4:0 durch und verließ damit die Abstiegsränge in der Kreisklasse 3. Leon Richter schoss die Gäste bereits nach zwölf Minuten in Führung, zehn Minuten später erhöhte Philipp Vogel auf 2:0 für die kleinen Wölfe. Anschließend wechselten die überlegenen Gräfelfinger kräftig durch, kamen aber von den Umstellungen unbeeindruckt nach einer guten halben Stunde zum 3:0 durch den erst kurz zuvor ins Spiel gekommenen Lukas Kronseder. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs bekam dann auch noch ein Herakles-Spieler, der eine Viertelstunde zuvor Gelb gesehen hatte, die Gelb-Rote Karte. In Überzahl hielten sich die Gäste nach der Pause jedoch zurück, erst in der 87. Minute legte Florian Schlüter noch einen vierten Treffer für den TSV nach.

Neuried II beendet Durststrecke