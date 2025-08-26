Kreisklasse 3 Donau/Isar 1. Spieltag

Am vergangenen Spieltag zeigte die FVgg Gammelsdorf vor heimischer Kulisse eine beeindruckende Leistung und besiegte den SV Marzling mit einem deutlichen 5:0. Bereits in der 3. Spielminute sorgte Benedikt Reiter für die frühe Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Michael Hösl in der 7. Minute auf 2:0. Die Hausherren dominierten das Spielgeschehen nach Belieben und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung.

Noch vor der Halbzeitpause erzielte erneut Benedikt Reiter (40.) sein zweites Tor des Tages und stellte damit den Halbzeitstand von 3:0 her. In der zweiten Halbzeit setzte Gammelsdorf sein Offensivspiel fort. Nach einer Einwechslung in der 57. Minute traf Marcel Beischl nur eine Minute später (58.) zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Simon Schneider in der 90. Minute mit dem 5:0-Endstand.

Die FVgg Gammelsdorf zeigte ein souveränes Spiel mit einer starken Offensivleistung und einer stabilen Defensive. Der SV Marzling fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und musste sich verdient geschlagen geben. Eine geschlossene Teamleistung führte zu diesem klaren Erfolg.

Ein dominantes Spiel der FVgg Gammelsdorf, das eindrucksvoll die aktuelle Formstärke des Teams demonstriert. Mit schnellem Kombinationsspiel und effektiver Chancenverwertung ließen sie dem Gegner keine Chance.