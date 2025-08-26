Kreisklasse 3 Donau/Isar 1. Spieltag

Der erste Spieltag der neuen Saison bot spannende Begegnungen mit packenden Momenten und überraschenden Ergebnissen. FVgg Gammelsdorf setzte ein klares Ausrufezeichen mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg gegen SV Marzling und sicherte sich damit souverän die Tabellenführung. Auch SV Hörgertshausen startete stark mit einem torreichen 4:3-Erfolg gegen SV Vötting-Weihenstephan. Die restlichen Partien verliefen ausgeglichen mit vier Unentschieden, was auf eine spannende Saison hindeutet.
Am vergangenen Spieltag zeigte die FVgg Gammelsdorf vor heimischer Kulisse eine beeindruckende Leistung und besiegte den SV Marzling mit einem deutlichen 5:0. Bereits in der 3. Spielminute sorgte Benedikt Reiter für die frühe Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Michael Hösl in der 7. Minute auf 2:0. Die Hausherren dominierten das Spielgeschehen nach Belieben und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung.
Noch vor der Halbzeitpause erzielte erneut Benedikt Reiter (40.) sein zweites Tor des Tages und stellte damit den Halbzeitstand von 3:0 her. In der zweiten Halbzeit setzte Gammelsdorf sein Offensivspiel fort. Nach einer Einwechslung in der 57. Minute traf Marcel Beischl nur eine Minute später (58.) zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Simon Schneider in der 90. Minute mit dem 5:0-Endstand.
Die FVgg Gammelsdorf zeigte ein souveränes Spiel mit einer starken Offensivleistung und einer stabilen Defensive. Der SV Marzling fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und musste sich verdient geschlagen geben. Eine geschlossene Teamleistung führte zu diesem klaren Erfolg.
Ein dominantes Spiel der FVgg Gammelsdorf, das eindrucksvoll die aktuelle Formstärke des Teams demonstriert. Mit schnellem Kombinationsspiel und effektiver Chancenverwertung ließen sie dem Gegner keine Chance.
In einem packenden Punktspiel setzte sich der SV Hörgertshausen mit 4:3 gegen den SV Vötting-Weihenstephan durch. Das Spiel begann mit einem unglücklichen Eigentor von Tobias Hebel in der 27. Minute, das den Gastgeber in Führung brachte. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Andreas Scheibeck (45.+1) für den Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel dominierte der SV Hörgertshausen das Spielgeschehen. Michael Hobmaier traf in der 53. Minute zur erneuten Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Sebastian Liegert (58.) auf 3:1. Ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Luis Buchner in der 75. Minute schien die Partie endgültig zu entscheiden.
Doch der SV Vötting-Weihenstephan gab nicht auf. In einer dramatischen Schlussphase trafen Clément Siegenthaler (87.) und Adrian Berlinghoff (88.) in kurzer Folge, was für ein spannendes Finish sorgte. Trotz großem Druck in den letzten Minuten rettete der SV Hörgertshausen den knappen Vorsprung ins Ziel.
Der SV Hörgertshausen zeigte eine dominante Leistung über weite Strecken des Spiels, ließ jedoch in den letzten Minuten die Konzentration nach. Der SV Vötting-Weihenstephan bewies Kampfgeist, konnte aber trotz einer beeindruckenden Aufholjagd keinen Punkt mitnehmen.
Ein spannendes und torreiches Spiel, das den Zuschauern alles bot: Eigentore, Elfmetertreffer und eine nervenaufreibende Schlussphase. Der SV Hörgertshausen verdiente sich den Sieg durch seine Effizienz im Abschluss, während der SV Vötting-Weihenstephan für seine Moral Lob verdient.
In einem hart umkämpften Punktspiel zwischen dem TSV Paunzhausen und dem TSV Eching trennten sich beide Mannschaften mit einem spannenden 1:1-Unentschieden. Die Partie begann mit intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld, wobei beide Teams Chancen kreierten, jedoch ohne Torerfolg in der ersten Halbzeit.
Nach der Pause erhöhte Paunzhausen den Druck und wurde in der 71. Minute belohnt, als Dominik Reitmeier einen präzisen Angriff erfolgreich zum 1:0 abschloss. Eching ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte bis zur letzten Sekunde. In der dramatischen Nachspielzeit sorgte Danijel Samardzic in der 90.+5 Minute mit einem Last-Minute-Treffer für den Ausgleich.
Beide Teams zeigten großen Einsatz und Moral. Paunzhausen dominierte phasenweise das Spiel, während Eching mit unermüdlichem Kampfgeist den späten Ausgleich erzwang.
Das 1:1 spiegelt den Spielverlauf wider: Ein engagiertes Duell zweier Teams auf Augenhöhe, das bis zur letzten Sekunde Spannung bot.
Am vergangenen Sonntag traf der SV Langenbach auf die SpVgg Attenkirchen. Das Heimteam startete energisch und ging in der 34. Minute durch Maximilian Held verdient mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Nick Fenzl auf 2:0, was den Langenbachern vorerst eine komfortable Führung verschaffte.
Doch Attenkirchen ließ sich nicht unterkriegen. Noch vor der Halbzeit verkürzte Christian Lorenz in der 42. Minute auf 2:1, wodurch das Spiel wieder Spannung aufnahm. In der zweiten Hälfte steigerten die Gäste den Druck, was in der 77. Minute mit dem Ausgleichstreffer durch Michael Huber belohnt wurde. Obwohl beide Teams in der Schlussphase noch Chancen hatten, blieb es beim leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.
Der SV Langenbach zeigte eine starke erste Halbzeit, verpasste es jedoch, den Sack zuzumachen. Die SpVgg Attenkirchen bewies Moral und kämpfte sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand eindrucksvoll zurück. Das Unentschieden spiegelt den Spielverlauf gerecht wider.
Beide Mannschaften zeigten phasenweise ihr Potenzial. Langenbach dominierte die erste Hälfte, während Attenkirchen in der zweiten Halbzeit den Ton angab. Ein spannendes Spiel, das Lust auf mehr macht.
In einem spannenden und hart umkämpften Punktspiel traf der SV Dietersheim auf den FC Neufahrn. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, das von robusten Zweikämpfen und taktischer Disziplin geprägt war.
Der SV Dietersheim startete engagiert und belohnte sich in der 39. Minute: Valentin Lang traf nach einer schönen Kombination zur 1:0-Führung. Die Hausherren kontrollierten das Spiel über weite Strecken der ersten Halbzeit und gingen verdient mit der Führung in die Pause.
In der zweiten Halbzeit kam der FC Neufahrn besser ins Spiel. Nach einigen guten Chancen gelang Daniel Mößner in der 64. Minute der Ausgleich. Neufahrn drängte danach auf den Sieg, doch die Abwehr des SV Dietersheim hielt stand.
Kurz vor Schluss wurde der Torschütze des SV Dietersheim, Valentin Lang, mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (91. Minute), was jedoch keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis hatte.
Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und verdienten sich jeweils einen Punkt. Dietersheim überzeugte in der ersten Hälfte, Neufahrn dominierte nach der Pause. Ein gerechtes Unentschieden, das den Spielverlauf widerspiegelt.
Das Spiel bot den Zuschauern spannende Momente und zwei verdiente Tore. Beide Mannschaften können mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn für Dietersheim nach der Führung mehr möglich gewesen wäre.
Vorschau auf den 2. Spieltag: