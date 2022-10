Voller Einsatz in jeder Szene: Alexander Schwarz (l.) vom TSV Au – hier im Zweikampf mit Freisings Florian Schönfeldt – sorgte in der 64. Minute mit seinem Tor zum 3:0 für die endgültige Entscheidung. – Foto: Lehmann

Kreisklasse 3: Big Points im Abstiegskampf, Vötting ist Hinrundenmeister Paunzhausen und Gammelsdorf setzen sich ab

Der SV Vötting ist Hinrundenmeister in der Kreisklasse 3. Dicht auf den Fersen sind dem SVV der FC Moosburg und der TSV Au.

Landkreis – Im Abstiegskampf gelang es Gammelsdorf und Paunzhausen, sich von Eching II und Vatanspor abzusetzen. Zolling ist nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg das erste Mal wieder ein Dreier gelungen. Den TSV Nandlstadt besiegte man in der zweiten Halbzeit klar mit 3:0

SpVgg Zolling – TSV Nandlstadt 3:0 (0:0). Die SpVgg Zolling ist nach drei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach einer torlosen ersten Hälfte mit leichten Feldvorteilen für die Gäste staubte SpVgg-Torjäger Andreas Kreitmeier nach einem Schuss von Martin Fischer zum 1:0 ab (48.). Auch die Nandlstädter hatten den Torschrei bei einem Kopfball von Johannes Gerlspeck schon auf den Lippen, doch Zollings starker Keeper Simon Goletz parierte (60.). Für die Vorentscheidung sorgte Goalgetter Kreitmeier, der erneut eine Vorlage von Fischer zum 2:0 (73.) verwertete. Der TSV machte nun auf und wurde prompt bestraft, als Maximilian Schmid die Kugel eroberte und zum 3:0 für die Platzherren einschob (81.).

FC Moosburg – SV Hörgertshausen 3:2 (3:1). Die Gastgeber in Blau und Schwarz erwischten einen guten Start und erspielten sich in den ersten zehn Minuten drei Großchancen. Die Führung fiel nach einer direkt verwandelten Ecke von Simon Hilz, der das Glück hatte, dass am kurzen Pfosten ein Verteidiger hochsprang (12.). Kurz darauf schloss Kilian Oberprieler einen Konter des SVH mustergültig zum 1:1-Ausgleich ab (15.). Doch der FCM drückte weiter und kam noch vor der Halbzeit zu zwei weiteren Treffern durch Vitus Hilz (39.) und Mihai Raducanu (42.). Nach dem Seitenwechsel drängte Moosburg auf die Entscheidung. Doch Thomas Vogl, Leonor Ademi und Raducanu versiebten auch die besten Chancen, sodass Hörgertshausen fast noch zurückkam. Valentin Hobmaier (78.) und Kilian Oberprieler (80.) hatten den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Der fiel aber erst in der Nachspielzeit durch Hobmaier (90.+2).

TSV Eching II – SV Vötting 0:3 (0:0). Der Tabellenführer aus Vötting war das bessere Team, schaffte es aber in der ersten Hälfte nicht, seine Dominanz in Tore umzumünzen. Nach der Pause platzte der Knoten: Michael Düber verwertete einen langen Ball von Christian Pflügler zur 1:0-Führung (46.). Danach hatten die Gastgeber sogar die Chance zum Ausgleich, doch SVV-Keeper Fabio Ordnung konnte per Fußabwehr klären. Danach machte Vötting alles klar. Jonathan Then erhöhte per Weitschuss (71.), ehe Jonas Sittenauer einen Elfmeter verschoss (83.). Für die endgültige Entscheidung sorgte Daniel Busch, der den Ball aus spitzem Winkel versenkte (85.).

Vatanspor Freising – TSV Paunzhausen 3:4 (2:3). Die Gastgeber nutzten die Schlafmützigkeit der Gäste in der Anfangsphase zu einem Doppelschlag von Yusuf Yildiz zur 2:0-Führung (6./17.). Der Anschlusstreffer für den TSV fiel durch einen Gewaltschuss von Vinzent Lohner (18.) – das war das Startsignal zur Aufholjagd. Erneut war es Lohner, der einen Abpraller in Vatanspors Abwehr zum Ausgleich einschob (24.). Damit nicht genug: Krzysztof Blaschcyk (43.) drehte die Partie noch vor der Pause. Aber auch Vatanspor blieb gefährlich: Spielertrainer Deniz Sari glich im zweiten Durchgang mit einem satten Volleyschuss zum 3:3 aus (58.). In der Folge hatten die Gastgeber noch einige Chancen, ein Tor wurde vom Schiri aberkannt. Den glücklichen Siegtreffer machten aber die Gäste, als Stefan Fuchs einen Freistoß direkt zum 3:4 versenkte (82.).

SpVgg Mauern – FVgg Gammelsdorf 0:2 (0:1). „Unterm Strich hat Gammelsdorf dieses Spiel verdient gewonnen – und das kann in so einem Derby einfach nicht sein“, sagte ein bedienter Mauerner Trainer Georg Pfüller. Die erste nennenswerte Chance der FVgg nach einem Freistoß verwertete Tobias Hauser im Nachschuss zur 1:0-Führung (12.). Kurz darauf bewahrte SpVgg-Torhüter Roland Ademi die Gastgeber gegen Erik Hölzl vor dem zweiten Gegentreffer. Mauern brachte kaum etwas zustande, probierte es meist aus der Distanz. Das änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht, zumal Gammelsdorf durch Konter gefährlich blieb. Bei einem dieser Vorstöße rutschte ein Schuss von Marcel Beischl ins Mauerner Tor (61.). Von den Platzherren kam zu wenig, um den zweiten FVgg-Dreier hintereinander noch zu gefährden.

SC Kirchdorf – SV Marzling 3:1 (1:0). Marzling war der von SCK-Trainer Andreas Apold angekündigte schwere Gegner. Die erste halbe Stunde gehörte den Gästen, die aber zu wenig aus ihrer Überlegenheit machten. Die besseren Chancen hatten die Kirchdorfer, die durch Dennis Lederer schon an der Führung schnupperten (32.). Die besorgte dann Emircan Tiryaki nach einem schönen Solo durch den Sechzehner (38.). In Halbzeit zwei legte der SC Kirchdorf zu und hätte durch Daniel Schuhmann und Yusuf Tiryaki den Vorsprung ausbauen können. Dafür traf der eingewechselte Samuel Nierhaus in der 62. Minute zum 2:0. Für die Vorentscheidung sorgte Stefan Lohmeier, der einen Freistoß von Schuhmann per Kopf zum 3:0 verwertete (81.). Nachdem SVM-Mann Max Gaudermann eine Chance der Gäste vergeben hatte, markierte Benedikt Baumgartner immerhin noch den Ehrentreffer (86.). Jubel löste das bei den Gästen nicht mehr aus, da sich zwei Spieler schwer verletzt hatten.