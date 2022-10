Kreisklasse 3: 11:0-Klatsche für Gammelsdorf, Au macht Spitzenduo Druck Lehrstunde für Gammelsdorf

Der TSV Au hat durch den siebten Dreier in Serie nun fast zum Führungsduo Vötting und Moosburg aufgeschlossen. Tore en masse gab es beim SC Kirchdorf.

TSV Au in der Hallertau

SpVgg Zolling – TSV Au 0:2 (0:1). Die Gäste erspielten sich zu Beginn Vorteile, ohne aber große Torgefahr zu entwickeln. Die SpVgg hielt konzentriert und robust dagegen, sodass sich das Meiste zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Ein Freistoß von rechts brachte die verdiente Führung für die Hallertauer – am langen Pfosten war es Josip Andrik, der den Ball freistehend über die Linie drückte (22.). Nach der Pause verlief die Partie ausgeglichen. Der Zollinger Treffer war möglich, Max Schmid und Andreas Kreitmeier hatten gute Szenen. Doch Au ließ ansonsten wenig zu und lauerte auf Konter. Als die Gäste wiederum nach einem weiten Freistoß von rechts aus spitzem Winkel durch Christoph Schromm trafen (69.), war die Partie gelaufen.

Die Gastgeber waren in einer zähen Partie das reifere Team. Paunzhausen fehlte vorne die Durchschlagskraft – und auch der SVM brauchte trotz einiger Chancen bis kurz vor der Pause, ehe Pablo Arevalo-Hölscher das 1:0 markierte (40.). Michael Aubele netzte wenig später zur 2:0-Halbzeitführung ein (45.+1). Danach verpassten es die Platzherren nachzulegen und beschränkten sich auf die Spielkontrolle. Und fast wäre es noch einmal knapp geworden, als der TSV durch Stefan Fuchs einen Strafstoß zum Anschlusstreffer verwandelte (72.). Letztlich gewann Marzling knapp, aber verdient.

Die Freisinger hatten in der ersten Hälfte zwar mehr Spielanteile, schafften es aber nicht, nach vorne ernsthaft Gefahr zu entwickeln. Auch Eching war offensiv kaum im gegnerischen Sechzehner zu sehen – und so stand es zur Halbzeit leistungsgerecht 0:0. Nach einer Kabinenpredigt gab der SCF anschließend Gas, Florian Pinkert verwertete ein Zuspiel von Armagan Urgandokur zur Führung (50.). Damit war der Knoten geplatzt, die Chancen der Gäste häuften sich. Freisings Top-Torjäger Fatih Masat erhöhte noch zum 2:0-Endstand (70.).

Die Gäste aus Hörgertshausen hatten mehr vom Spiel, gingen nach einem Freistoß durch Julian Radlmaier in Führung (7.) und hatten Chancen, diese auszubauen. Vatanspor kam mit einem Freistoß, den Mehmet Aydemir kunstfertig zum Ausgleich ins Tor bugsierte (33.), zurück. Doch der SVH blieb am Drücker und legte zwei Treffer durch Radlmaier (36.) sowie Sebastian Liegert (39.) nach, während Keeper Simon Piterna die beste Chance der Hausherren durch Deniz Sari vereitelte. Nach der Halbzeitpause erhöhten Kilian Oberprieler (47.) und Moritz Buchwald (53.) schnell auf 5:1. Bei den Freisingern schwanden zusehends die Kräfte – und so machte SVH-Goalgetter Oberprieler mit seinem zweiten Treffer zum verdienten 6:1-Erfolg alles klar (85.).

SpVgg Mauern – TSV Nandlstadt 0:5 (0:1).