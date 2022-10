Kreisklasse 2: TSV Pentenried kommt mit 8:1 unter die Räder - Gilching II sichert Platz eins Kompakt

Tore: 0:1, 0:2 Aksoy (32., 50.), 0:3 M.Michl (85.)

Der TSV Gilching-Argelsried hat sich in einer bisher nahezu perfekten Saison auch am Sonntag keine Blöße gegeben. Beim Schlusslicht der Kreisklasse 2 setzte sich das Team von Trainer Robert Brand souverän mit 3:0 (1:0) durch und kann nun nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Ohne gelernten Torhüter und in Abwesenheit des gewohnten Aushilfs-Keeper Lukas Hornung rückte diesmal Korbinian Kroiß zwischen die Pfosten – und hielt seinen Kasten sauber. Zudem erhielten einige Spieler von Anfang an ihre Chance, die in der bisherigen Saison eher selten in der Startelf gestanden hatten, etwa Marco Arweiler, Fabian Boitin oder Metehan Aksoy. „Sie haben es ganz gut umgesetzt“, sagte Brand. Besonders für sich werben konnte Aksoy, der die Gäste nach 32 Minuten in Führung brachte. „Bis dahin war es ordentlich, aber das Gegentor hat uns mal wieder den Stecker gezogen“, sagte GSC-Coach Bernd Ziehnert. Gäste-Trainer Brand war mit dem ersten Durchgang nur bedingt zufrieden. „Das Spiel etwas dahingeplätschert, es war nicht besonders schön anzuschauen“, sagte der TSV-Coach. Auch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Vor der 1:0-Führung vergab Alexander Gottwald nach einem Eckstoß aus kurzer Distanz, Boitin legte den Ball nicht zum mitgelaufenen Mert Mizrak, sondern schloss aus 16 Metern selbst ab. Nach den Einwechslungen von zwei Stammspielern rissen die Gäste die Partie im zweiten Durchgang deutlicher an sich. Nach einer Kombination über Maximilian Michl und Yasir Dayik erzielte Aksoy seinen zweiten Treffer (50.). Fünf Minuten vor dem Abpfiff legte Maximilian Michl den dritten Treffer für Gilching nach. „Jetzt kommen noch drei Pflichtaufgaben, in denen wir weiterhin ungeschlagen bleiben wollen“, kündigte Brand an. Genau entgegengesetzt verläuft dagegen die Saison für den Gautinger SC. Wie schon in den vergangenen Spielzeiten lässt die Trainingsbeteiligung zu wünschen übrig, und Ziehnert muss seine Mannschaft Woche für Woche umbauen.